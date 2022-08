Mediante el decreto 2403/22 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se aprobó el convenio que la entonces ministra de Turismo Mariana Juri firmó con Andrew Reed, director ejecutivo de The World’s Best Vineyards que entrega premios a los mejores 50 viñedos del mundo.

Mediante aquel convenio se pactó que Mendoza será sede de la ceremonia el próximo 26 de octubre, más precisamente en la bodega Zuccardi, campeona en los últimos tres años (2019, 2020 y 2021).

Para dicho megaevento, la Provincia se comprometió a poner 400.000 libras, lo que a la cotización de diciembre equivalían a $55.472.000, según el pliego.

“Apruébese el convenio para la realización del Awards – The World’s Best Vineyards 2022 Top 50 announcement to be held in Mendoza, Argentina, celebrado entre William Reed internacional LTD y la Provincia de Mendoza, representada por la licenciada Mariana Juri”, reza el artículo 1 del decreto publicado este miércoles, firmado por el gobernador Suarez; la actual ministra de Turismo, Nora Vicario y el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

En el siguiente, se habilita el gasto de las 400.000 libras, equivalentes $55.472.000, conforme la cotización de fines de diciembre del año pasado.

Mega evento en la bodega Zuccardi

Serán tres días de intensa actividad vitivinícola en Mendoza que cerrarán con la entrega de los reconocidos premios a las mejores bodegas del mundo.

La elección de que la Provincia sea sede en este 2022 no es casual para los especialistas del mundo del vino, dado que la bodega Zuccardi, ubicada en Valle de Uco, fue la ganadora del máximo galardón en los últimos tres años.

Precisamente allí se hará la entrega en la edición de este año. El año pasado se celebró en septiembre, en Schloss Johannisberg de la región vinícola de Rheingau en Alemania.

Zuccardi ingresará al salón de la fama Best of the Best, que está formado por los viñedos que resultaron top 1 y que ya no son elegibles para ser votados en nuevas ediciones.

Aunque sí seguirán compitiendo otras tantas bodegas mendocinas consideradas de las mejores del mundo como Catena Zapata, que en 2021 terminó 7º; Trapiche, que obtubo el 18º lugar; El Enemigo Wines, que acabó en el puesto 24; y SuperUco, que entró en el lugar 42 dentro del Top 50.

La votación estará a cargo de un prestigioso jurado de 500 expertos en vinos, sommeliers y periodistas de viajes.

“Estamos encantados de volver a la ruta, corriendo la voz sobre el enoturismo. Estamos increíblemente agradecidos con el Gobierno de Mendoza por su apoyo y esperamos que el evento eleve el perfil de estos increíbles destinos”, dijo en su momento Andrew Reed, director del concurso, cuando se confirmó la sede.

Día por día

Antes del anuncio del Top 50, los destacados invitados y organizadores participarán de un almuerzo en la bodega Trapiche; una degustación por la tarde en Trivento y una recepción en Catena Zapata.

En el segundo día, el 26 de octubre, se hará una cata matinal en SuperUco y un almuerzo en Salentein; mientras que por la noche se anunciarán los 50 mejores viñedos del mundo en la bodega Zuccardi.

Las actividades seguirán a la mañana siguiente en Durigutti Family Winemakers para cerrar con un almuerzo en El Enemigo.