Este jueves en The Roundhouse, en Londres, será escenario de la IWSC Awards Dinner & Industry Celebration (Cena y Celebración de los Premios IWSC) donde se entregará el galardón “Wine Communicator of the Year” (Comunicador de Vinos del Año), patrocinado por Vinitaly, que reconoce a una persona u organización cuyas habilidades de comunicación hacen una contribución excepcional para promover y aumentar la conciencia pública sobre los vinos, y en la terna está nominada la escritora de vinos Amanda Barnes, oriunda de Manchester, Gran Bretaña, pero radicada en un departamento de la calle Sobremonte, de la Quinta Sección en Ciudad de Mendoza.

También está preseleccionado el sommelier argentino Mariano Braga, un porteño de Caballito que estuvo instalado en Santa Rosa (La Pampa) pero que desde hace casi dos años se encuentra radicado en España, con quien intentamos hablar pero prefirió no hacerlo (cosa complicada que un supuesto comunicador se llame a silencio), ¿será tal vez porque ya ha sido preseleccionado en dos ocasiones anteriores para este mismo premio y pensará que si hace mutis la tercera será la vencida?

Los otros nominados son Jane Anson, una reconocida autora y experta de Burdeos (Francia); Rob Buckhaven, columnista y presentador en Metro Drink del Reino Unido, y autor del libro The Alcorithm; y Natalie Wang, fundadora y editora de Vino-Joy, es una periodista de vinos radicada en Hong Kong que ha trabajado e informado especialmente sobre el mercado del vino de China.

“¡Estoy más que emocionada de compartir que he sido preseleccionado como ‘Comunicador de Vinos del año 2023’ de IWSC! Con enorme orgullo comparto esta noticia, ya que la nominación y la preselección provienen en gran parte de mi trabajo con The South America Wine Guide”, le dijo Amanda Barnes a Ecocuyo.

El panel de jueces dijo sobre su nominación: “Nuestros jueces realmente admiraron la tenacidad y la pasión que muestra Amanda, publicando ella misma su libro South America Wine Guide, aclamado por la crítica. Sintieron que realmente encarnaba el espíritu internacional de la IWSC, hablando en foros comerciales y de consumidores para participar y compartir plenamente la historia de los vinos de América del Sur y más allá. Destacando cómo los mejores periodistas pueden informar e investigar, pero también desafiar y defender la industria sobre la que escriben”.

La vecina de Mendoza, sostuvo: “Es un enorme honor ser preseleccionada, y entre una selección tan estimada de comunicadores internacionales del vino, para este premio internacional anual que se otorga a “una persona que está haciendo una contribución excepcional a la promoción del vino entre una audiencia de consumidores”.

Los ganadores anteriores de este premio incluyen a Elaine Chukan Brown, Madeline Puckette, Tom Cannavan, Joe Fattorini, Joe Wadsack, Tyson Stelzer, Jane Parkinson y Jancis Robinson MW.

El IWSC (Concurso Internacional de Vinos y Licores según su sigla en inglés) es la comunidad mundial de vinos y licores más respetada, reconocida por su experiencia, influencia y enfoque personal. Es un concurso anual de vinos y licores fundado en 1969 por el enólogo alemán-británico Anton Massel. Cada año, el concurso recibe entradas de más de 90 países en todo el mundo. Los premios otorgados por la competencia se consideran altos honores en la industria.