El Grupo All In, empresa mendocina con más de 30 años de trayectoria, líder en la región por sus servicios integrales al comercio internacional obtuvo, la certificación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a los requisitos de la Norma IRAM-ISO 9001:2015.

Luego de 10 meses de trabajo, las empresas argentinas que componen el GRUPO ALL IN: ALL IN S.A., INLAND TRANSPORTES S.A., DESPACHANTES DE ADUANA S.A., INTERANDES SHIPPING S.A. y ANDES COLD S.A., lograron dicha certificación.

Este logro, es el resultado de una visión empresarial que, desde sus inicios, se orientó a una mejora y crecimiento continuo, invirtiendo en infraestructura y en capital humano. Tal como ha sido la apertura de oficinas en otras provincias de Argentina y Chile, la inauguración de su propio Centro Logístico en el 2016, con cámaras de frío y depósitos para carga general y, actualmente, poseer una planta permanente de 120 profesionales.

ACERCA DEL GRUPO ALL IN

El Grupo ALL IN inició sus actividades de comercio internacional en el año 1990 en la provincia de Mendoza, posee una amplia trayectoria y se destaca por sus servicios vía Pacífico. La construcción de su propio Centro Logístico, en el año 2016, le ha permitido cumplir con la premisa de ofrecer al cliente “todos los servicios en un solo lugar”.

Actualmente, posee oficinas comerciales y operativas en distintos puntos de Argentina y Chile. Cuenta con flota propia de camiones, depósito para carga seca y 10 cámaras para la guarda de productos congelados y refrigerados.

El Grupo All In está compuesto por: