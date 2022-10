Alfredo Andión (59) es un emprendedor y empresario sanrafaelino reconocido en la agroindustria por sus innovaciones, tanto tecnológicas como de gestión. Hoy busca dar el salto a la política y cambiar “desde adentro” los destinos del sur mendocino.

“Todo lo que logramos fue gracias al trabajo honesto y perseverante, siendo positivos y pensando en el bien común. Hoy empiezo un nuevo camino: me involucro en la política de San Rafael con los mismos valores que me guiaron a lo largo de toda mi trayectoria en el ámbito privado”, expresó Alfredo.

En solo 10 años, el empresario, junto con sus socios, logró el desarrollo más importante de la industria alimentaria local gracias a la producción y elaboración de tomates, frutas y envasado de granos para las reconocidas marcas Molto y Marolio.

Alfredo cofundó la firma Salto de las Rosas, que tiene una planta en Costa Araujo, Lavalle. Se trata de una de las principales productoras de tomate industrial del país, con una capacidad de procesamiento de 130 a 150 mil toneladas al año. Fuera de temporada, la fábrica emplea a 200 personas de forma directa, mientras que en temporada alta, a más de 1000 personas. Esto sin contar al personal de las fincas, unas 150 personas más.

“Siempre he estado en cargos directivos. Me encanta trabajar en equipo, con gente con actitud y con ganas de querer hacer las cosas bien. Especialmente elijo trabajar con jóvenes, porque tienen una visión distinta, renuevan la manera de pensar y proyectar a futuro”, señaló el empresario.

Andión no solo es referente para el sector de producción de tomates, sino que además cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro de bebidas. Como socio fundador de la empresa Sudamericana de Bebidas, alcanzó, junto a su equipo, el máximo reconocimiento por la calidad de su cerveza 361, ganadora a la mejor lager de Argentina.

Desde su visión, San Rafael es una ciudad con mucho potencial, pero ha dejado de generar empleo y desarrollo. Es allí donde hace foco en la importancia de la gestión, la transparencia y la empatía hacia los vecinos. Al respecto, señaló:

“De nada me sirve que mi familia esté muy bien si el resto a mi alrededor no la está pasando bien. Y creo que esto es gran parte de la responsabilidad que tenemos todos como padres, como amigos, como vecinos, como empresarios. Creo que se están desaprovechando un montón de oportunidades para crecer, ya sea por falta de gestión, por incapacidad o por falta de transparencia de la dirigencia. No quiero que se vayan más chicos de San Rafael, y si se van, quiero que sea para perfeccionarse, pero no porque no tengan oportunidades”.

Consultado acerca de su interés por incursionar en la política departamental, Alfredo aseguró que la única forma de generar los cambios es canalizar las acciones a través de las estructuras.

“Hoy me involucro en la política porque cuando recorro nuestras calles siento que hay muchas cosas por mejorar y necesitamos ponernos en acción. Con toda la energía para hacerlo, es el camino, es el envión que necesitamos para dejar el pasado atrás y empezar a construir un futuro que en algún momento será presente”, sentenció Andión.