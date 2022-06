Hoy los inversores locales buscan nuevas opciones en ladrillo que generen un retorno en dólares y que duplique la rentabilidad en el mercado argentino. Invertir en crowdfunding es una buena opción.

Invertir en real estate hoy no parece una opción rentable. Es que en medio de un eterno debate en el Congreso sobre las modificaciones que se aplicarán a la actual Ley de Alquileres, las reglas de juego no están claras. A esto se suma un retorno bajo medido en dólares y una crisis que ya suma más de tres años para el sector. Con este escenario, no sorprende que los ojos de los argentinos se posicionen en el exterior. Hoy España concentra la atención de los inversores.

El principal atractivo para el inversor argentino se centra en la rentabilidad. “Los rendimientos del alquiler son superiores a los de Buenos Aires”, explica Damián Tabkman que hace un mes acompañó a desarrolladores argentinos por una gira en España en busca de inversores. Es que las operaciones se hacen en una moneda dura, como es el euro.

Según los datos de Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires, la rentabilidad de un inmueble en alquiler es, en promedio, del 3,4% en dólares. Mientras que en Madrid ese número es de 5,3%, es decir casi dos puntos por encima.

Los sitios especializados de España arrojan que el precio del metro cuadrado en Madrid es de 3782 euros en promedio, en Argentina, ese valor medido en dólares es de u$s 2287.

Nuevos negocios

No solo el negocio de real estate es más rentable en el viejo continente, sino que hay múltiples opciones, más aceitadas que en el mercado local, para invertir en ladrillo.

Tokenizar, es un nuevo término que llegó para quedarse. La startup española Reental ofrece tokenizar inmuebles. Lo curioso es que los latinoamericanos se posicionan como uno de los públicos que más se inclinan por esta opción y los argentinos lideran el ranking.

“Otorgamos la posibilidad de invertir en España, con rentabilidades de más del 12% anual. Nos encargamos de buscar el inmueble, reformarlo, y explotarlo y el inversor recibe todos los meses los rendimientos y además puede desinvertir cuando quiera”, explica Eric Sanchez, CEO de Reental. “Dividimos los inmuebles en tokens cuyo valor aproximado es de 100 €, siendo la inversión mínima 1 token”, amplía el ejecutivo.

Empezaron por Miami y ahora organizan tours a Madrid para que argentinos inviertan en real estate

Actualmente, Reental cuenta con más de 5 mil usuarios registrados de más de 50 nacionalidades y 600 inversores, y ya ha concretado operaciones por casi 5.000.000 € en 25 inmuebles. El país que más usuarios e inversores registra, fuera de España, es Argentina.

Otros de los negocios que buscan los argentinos es el clásico sistema de crowdfunding inmobiliario. En ese sentido, se suma una empresa argentina que con capitales españoles busca focalizar su negocio sobretodo en el continente americano.

“Apostamos a desembarcar en Pamplona, porque es una ciudad pujante del norte de España donde la vida universitaria tiene gran protagonismo”, cuenta Víctor Zabala, CEO de Sumar Inversión.

Los inversores interesados podrán ingresar en los proyectos vía el formato legal de “cuentas en participación”, un formato que protege a cada inversor y su inversión, lo que en Argentina reemplazaría la figura del fideicomiso.

El precio de los departamentos cayó 12% en un año: cuáles son los que más defienden su valor

“La cuenta en participación es una figura jurídica mediante la cual a una persona física (mayor 18 años) o jurídica le transmite a la empresa una determinada cantidad de dinero para que ésta los administre hasta el cumplimiento de una determinada condición, con la obligación de transmitirlo nuevamente al aportante original, una vez concluida la condición establecida (finalización de un proyecto)”, detalla Zabala.

Nuevos desembarcos

España parece convertirse en el nuevo Miami de los argentinos para invertir en Real Estate. En este contexto, las empresas argentinas asociadas al mercado de bienes raíces desembarcan en el viejo continente.

Con la apertura de oficinas en Madrid y Barcelona, Garantía Ya llegó a España. “El desembarco en España surgió como resultante de la madurez de la empresa en el país, la seguridad que nos otorgan nuestros colaboradores y la cultura de crecimiento constante que sostenemos en Garantía Ya. Siempre hablamos de ‘no tener techo’ como empresa si seguimos perseverando en el trabajo y respondiendo con hechos positivos a las exigencias de nuestros diferentes públicos”, sostiene Gustavo Daniszewski, Director General de Garantía Ya.

En esta primera etapa, la empresa abrió dos oficinas, una en Madrid y otra en Barcelona, con las cuales proveerá sus servicios a todo el país ibérico. Además, desarrolló una plataforma digital exclusiva para el mercado español que, de forma inmediata, cotiza y aprueba la garantía con una simple carga de datos.