El Senado bonaerense le dio media sanción al proyecto de ley que busca impulsar la industria del vino de la Provincia, a partir de la creación de un régimen de promoción e incentivos.

El proyecto, elaborado por el legislador del Frente de Todos Luis Vivona, contempla desarrollar el Régimen de Promoción e Incentivo para la Industria Vitivinícola, un Registro Provincial de Viñedos y Bodegas productoras de vino, el Centro Técnico Vitícola y la marca “Vino Buenos Aires”, para estampar en los productos elaborados.

Además, promueve que los grandes supermercados con asiento en la Provincia otorguen el 2 por ciento de las góndolas a los vinos bonaerenses, y una alícuota de 1,5por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades de venta al por mayor de vino.

A la vez, la iniciativa promueve beneficios impositivos para aquellas bodegas bonaerenses que lleven adelante ventas al exterior d vino a granel, las cuales estarán exentas del pago de impuesto inmobiliario rural por un plazo de 10 años y tendrán un crédito fiscal aplicable al pago de ingresos brutos.

“Esta ley pone en valor no solo la industria sino también la posibilidad de generar trabajo y turismo nuestra provincia”, afirmó Vivona, y añadió: “Es el reconocimiento para aquellos trabajadores de la tierra y el comienzo de algo que va a seguir creciendo porque no me cabe dudas que la provincia de Buenos Aires se va a posicionar como exportadora de vinos”.

“Es muy importante este proyecto, la vitivinícola es una de las industrias más relevantes de las provincias de Cuyo, pero hace mucho tiempo se viene desarrollando de forma sostenida en Buenos Aires, con muy buenas repercusiones. Tiene muchas potencialidades, más allá de la exportación de la vid, es un medio más para fomentar el turismo”, aseguró el radical Ariel Martínez Bordaisco.

De acuerdo a cifras oficiales, la producción de vino en el territorio bonaerense creció un 250% en la última década, y la Provincia ya ocupa el décimo lugar en importancia de producción a nivel nacional.

