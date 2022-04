Empresas tecnológicas que nacieron en pandemia y modificaron el mercado de real estate

La pandemia lo cambió todo desde las formas de trabajar hasta las formas de vivir. Y también repercutió en el mercado de real estate. Durante los meses de aislamiento, cuando todo parecía estar paralizado, algunos encontraron la oportunidad para insertar herramientas tecnológicas al mercado de bienes raíces.

Hoy se puede administrar una propiedad, se firman contratos locatarios de forma remota y hasta se pueden hacer gestiones inmobiliarias a través del uso de herramientas tecnológicas.

“Contamos con un CMR, que automatiza todas las tareas de una inmobiliaria y permite hacer mucho a una sola persona. Naturalmente, se necesitan agentes para ir a mostrar los inmuebles, pero el software cubre todo lo relacionado en cuanto a lo operativo y comercial”, explican desde Ela Gestión, un CMR para inmobiliarias y agentes particulares que nació en plena pandemia.

“Veíamos que había que hacer todo de manera presencial y desordenada. Vivir en un departamento es complicado a nivel administrativo: No suelen quedar claros los gastos, no se sabe quién debe ir a la propiedad cuando algo se tiene que arreglar ni cuando se va a arreglar o por qué. Generalmente, hay poca información, y del lado de los profesionales inmobiliarios es parecido, no sentíamos que el sector brinde un servicio o acompañe a las personas”, explicaron desde la empresa.

Entre las principales ventajas que tiene el sistema, es que permite dar acceso a la plataforma a propietarios e inquilinos, integrándolos al proceso de gestión de los alquileres.

Mientras que las inmobiliarias se pueden destacar frente a la competencia, ofreciéndoles a sus clientes un lugar donde pueden gestionar fácilmente todo lo relacionado con su alquiler: Gastos, incidencias, reparaciones, etc.

Por otra parte, Ela Gestión ahorra tiempo mediante automatizaciones inteligentes, las cuales permiten redactar contratos a partir de unos pocos parámetros y tasar propiedades automáticamente.

Otros de los casos es el de la empresa Garantias Ya, que si bien no nació en pandemia, logró duplicar sus números con la llegada del Covid.

“Desde nuestro nacimiento, entendimos la empresa como un espacio en donde la tecnología siempre era protagonista. Así, desde el 2018, fuimos pioneros por ejemplo incorporando la firma digitalizada a todos nuestros contratos. Eso nos posicionó como referentes en los momentos más críticos de la pandemia y el mercado mismo nos reconoció como líderes”, explica, Ezequiel Cymeryng, Coordinador General de GarantíaYa.

En los últimos dos años, el equipo de GrantíaYa se duplicó al igual que las oficinas, mostrando el boom que existió por este servicio.

“Entendemos que la tecnología es la mejor herramienta para que nuestro equipo pueda llevar adelante sus ideas. Encarar un proyecto requiere invertir mucho tiempo y recursos, y en un país con estas características, el rol de la tecnología para potenciar y estabilizar los proyectos es clave”, finaliza Cymeryng.