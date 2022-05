Por Pablo Hernández

Jefe Comercial Solunion Argentina & Uruguay

Si hablamos de riesgo, probablemente lo podamos definir fríamente como el resultado de la medición de dos parámetros independientes: por un lado, la magnitud de un daño posible, y por otro, la probabilidad de que dicho daño ocurra.

En Latinoamérica, cuando hablamos de pólizas de seguro de Crédito con el mercado potencial, es decir, con representantes de empresas que actualmente venden a crédito, o tienen el potencial de hacerlo, nos encontramos indistintamente con alguno de estos (entre otros) argumentos, o la suma de ellos:

• Baja percepción de que los créditos otorgados sean “bienes asegurables” del mismo tenor que otros riesgos patrimoniales.

• Falsa creencia arraigada principalmente en que el vínculo comercial histórico es prueba

suficiente de que una empresa cliente siempre cumplirá sus obligaciones.

• De la anterior, se desprende la creencia de que un potencial impago no afectaría las finanzas de la firma que otorga el crédito.

• La afirmación de que un fondo del mal llamado “autoseguro” puede subsanar la no

contratación de un seguro de Crédito.

• Que las empresas que nos dedicamos a este tipo de seguros, no tenemos una participación en la gestión de riesgos y recobros, y que al momento de indemnizar hacemos lo posible por no hacerlo.

Analizando cada uno de estos argumentos, incluso aislados de contexto, todos ellos acaban cayendo por su propio peso luego de un breve análisis.

Pero al momento de una negociación, donde como promotores de este tipo de coberturas iniciamos las gestiones de un proceso de contratación, la dureza de cada uno de estos argumentos se multiplica por un factor que tiene que ver con la idiosincrasia propia de cada región e industria, e incluso el bagaje de cada interlocutor.

Desde mi experiencia, es nuestra labor y deber ir más allá de la venta típica del producto de seguro de Crédito, basada en sus tres aristas más conocidas:

• Gestión y prevención a partir de monitoreo de buyers.

• Capacidad de recobro a través de nuestra experiencia y presencia internacional.

• Indemnización a través de la solvencia de nuestros accionistas.

Porque sabemos que el seguro de Crédito es mucho más que esto, en Solunion trabajamos desde un punto de vista orientado a cambiar la cultura de riesgo de las empresas.

No es una tarea fácil. Como sabemos, todos los largos caminos comienzan con un pequeño paso, pero creemos firmemente que este trabajo de despertar conciencia poco a poco en las empresas que abren su política a trabajar con seguro de Crédito, las ayuda a preparar cimientos más fuertes. Y esto, no solo desde el punto de vista de sus finanzas y los riesgos de pérdida, sino también como plataforma para un desarrollo comercial integral, sano y sostenido, que a su vez aportará a generar un ecosistema empresarial y, por qué no, una economía nacional y mundial, con las mismas características.