El programa de TV Pasión por el Vino (Canal 7 y YouTube) fue distinguido con el Premio Plata a la Excelencia en Arte y Cultura en los Best Of Mendoza’s Wine Tourism de las Great Wine Capitals que es la Distincion a la Excelencia e Innovación en Turismo del Vino.

Según su creador, Oscar Pinco “Recibir un reconocimiento siempre es una caricia para el alma, pero sobre todo lo qué significa este Premio por su importancia a nivel internacional, y en esta oportunidad esta organización que reúne a las 11 Grandes Capitales del Mundo del Vino tuvo en Mendoza su Asamblea anual y su Gala de Premiacion, y recibir esta distinción frente a los maximos referentes del mundo del vino es emocionante.

No trabajamos para ganar premios, lo hacemos para mejorar la comunicación del Vino, mostrar su cultura, la parte humana de los grandes winemakers, pero también a los que recién empiezan, los pequeños proyectos, le damos pantalla a quienes generalmente no la tienen y voz a los que no tenían espacio de expresarse. Pero recibir premios nos halaga, nos enorgullece, nos incentiva, porque sentimos que nos reconocen el esfuerzo que hacemos, la garra que le ponemos, donde jamás vamos a negociar la calidad de nuestros contenidos, la estética de nuestras imagenes, ni prostituir una entrega porque no “vendemos” publinotas, y eso trasciende la pantalla.

El género humano hace las cosas por Poder, Asociacion, y Logros. Los logros son estas distinciones, y la gente que sigue nuestro programa. La asociación es trabajar en equipo, y el que conformamos con Leo Palet es maravilloso. Y el poder es el millón cuatrocientos mil minutos de reproducciones a través de nuestro Canal de YouTube en diferentes partes del mundo que nos posiciona, porque es un público calificado y muy sectorizado, ávido por consumir nuestros contenidos.

Nos esforzamos permanentemente para seguir ofreciendo cosas novedosas y rescatar a aquellos que hicieron grande a la vitivinicultura.

Soy periodista 24/7. Un colega y amigo en una nota me tildo como “animal periodístico” y creo que eso me define 100%. Vivo, pienso, respiro como tal, lo llevo en mi ADN, puedo ser “políticamente incorrecto”, pero esa honestidad brutal trasluce un producto final absolutamente creíble. Le ponemos PASION, la Pasión por el Vino…Y estamos muy felices por este nuevo reconocimiento!!!”.