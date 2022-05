El ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici (58 años) desembarcó en el mundo del vino fuertemente con la presentación de Cupra, que lleva vendida casi la toda la cosecha: nada menos que unas 20 mil botellas de un exquisito blend que planea exportar a los Estados Unidos, Brasil e Italia. Destacó que “Mendoza es una provincia que invita a invertir y no cambia las reglas a cada rato”. Si todo marcha bien, el plan es comprar viñedos y construir una bodega pequeña en la zona de Gualtallary, Tupungato.

En una entrevista exclusiva con Ecocuyo, el empresario porteño y dirigente radical contó que junto a sus tres hijos, buscó rendirle homenaje a su padre, Remo Angelici, quien nació en 1930 en un pequeño pueblo italiano ubicado sobre el mar Adriático, Cupra Marittima. En su juventud, Remo trabajó como pescador hasta que emigró a la Argentina y se convirtió en un eximio mecánico de autos.

“El del vino es un proyecto familiar, que esperamos se convierta en un buen negocio. Por ahora, estamos comprando uva en el Valle de Uco, contratamos a una enóloga, tenemos nuestras propias barricas y estamos vinificando en bodegas de terceros. No lo pensé como una cuestión de imagen, sino más que nada como un hobby familiar que en un futuro se puede sumar a las 20 empresas en las que tengo participación o estoy administrando”, explicó Angelici.

Y adelantó: “Si nos va bien, la idea es construir una pequeña bodega y adquirir viñedos en la zona de Gualtallary, en el Valle de Uco”.

La enología está a cargo de Estela Perinetti y las uvas son originarias del Valle de Uco. El primer corte, Cupra 2020, está compuesto por 65% Malbec, 20% Cabernet Franc y 15% Merlot, y ya están en marcha además la cosecha 2021 y 2022.

Al igual que muchos otros inmigrantes, Remo llegó a nuestro país y supo abrirse camino en una tierra que lo recibió con los brazos bien abiertos, pero a quien le brindó todo su esfuerzo y empeño para progresar y crecer.

El empresario se explayó también sobre las expectativas con relación a esta novedosa propuesta. “Vengo muy seguido a Mendoza, es una de las provincias que más me gusta del país. Más allá de las inversiones que tenemos acá en el grupo de las empresas, siempre es una atracción. La idea surgió cuando terminé con la presidencia de Boca de poder hacer algo con mis hijos, ya que tenía más tiempo. Pensamos en hacer algo que unía a la familia, a los amigos”, declaró.

El empresario enfatizó que tuvieron la intención de homenajear a su padre, que falleció hace unos años. “Mendoza fue una provincia muy querida por mi padre, lo traje un par de veces a la Vendimia. Le gustaba mucho, la recorrió en varias oportunidades. Surgió la idea de hacer ese primer vino blend que empezó como un emprendimiento familiar o hobbie”, indicó.

Desde su salida como presidente de Boca, a fines de 2019, el empresario aseguró que tiene más tiempo para dedicarse al mundo de los negocios, aunque la mayor disponibilidad no coincide con lo que define como un buen momento para invertir.

Su imperio económico incluye cinco salas de bingo (ubicadas en Pergamino, Ramallo, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende) y cuatro casinos (Arena Maipú, Victoria, Mar del Plata y Monte Hermoso). Además es propietario del complejo Arena Maipú en nuestra provincia. “En todos los negocios tengo socios y no soy accionista mayoritario”, afirmó.

Por fuera del juego, también tiene inversiones en real estate -un par de hoteles en Mendoza y Entre Ríos y playas de parking- y una empresa de internet, Vizion Group, que ofrece servicios de banda ancha en Pilar y Escobar.

Una enóloga reconocida

Posteriormente, el empresario indicó que se contactó con la enóloga Estela Perinetti, con la intención de hacer un buen blend. “Trate de hacer una buena etiqueta, me hicieron un trabajo que quede muy contento. Interpretaron lo que yo quería poner en la botella. Arrancamos con 8.000 botellas en el 2020 que nos fue muy bien, vendimos toda la cantidad. Hoy tenemos una gran cantidad de gente que nos pide y no tenemos”, subrayó.

Expresó que el año pasado hicieron 11.000 botellas y están esperando a los meses de septiembre/octubre para poder embotellarlas. Para este 2022 comentó que adquirieron más insumos, uvas, barricas, botellas para alcanzar el número de 20.000 unidades para poder comercializar.

“A Estela (Perinetti) la conocí por un abogado de Mendoza que trabaja con nosotros. Estuve a punto de comprar una finca y le pedí a ella que me asesore, fuimos a verla juntos. Ella me dijo que no hacía falta tener una para poder hacer un vino. Me dijo que comenzara comprando uva y alquilando un espacio en alguna bodega. Así empezamos. Siempre con la idea de ir aprendiendo, para nosotros es algo nuevo, sobre todo para mis hijos. Si nos sigue yendo bien muy probablemente en el 2023 salga a comprar una finca, sin competir con nadie sino de modo familiar”, indicó.

El ex dirigente deportivo se mostró interesado en la zona de Gualtallary (Valle de Uco). “Es una zona que a mí me gusta mucho”, resaltó.

Visión sobre Mendoza

Para Angelici, Mendoza siempre fue una provincia “muy” ordenada desde lo institucional. Se sorprendía cuando venía de chico y podía apreciar la limpieza que hay acá.

“Es una de las provincias del país más lindas, más allá de las características turísticas que tiene y los paisajes, es una provincia que está muy bien administrada. Cada vez que vengo acá la pasamos muy bien”, destacó.

Con relación al vínculo que lo une a Mendoza y los negocios, determinó que empezó con los anexos del Casino de Mendoza en Tupungato y en Uspallata. Posteriormente compraron terrenos en Maipú para poder hacer el Arena Maipú.

“Hicimos una gran inversión hace ya 12 años. Mendoza es una provincia que te invita a invertir, no cambia las reglas de juego a cada rato. En el Arena hicimos 5 salas de cine, el estadio, tratamos de que vengan artistas nacionales e internacionales. Un hotel 4 estrellas, tres opciones gastronómicas en el lugar”, determinó. Adelantó que va a llegar al complejo un gimnasio en el corto plazo.

Angelici se refirió a la realidad económica del país. “Estamos esperando que cambie. Hay una carga tributaria fiscal muy alta que en otros países no existe. El 95% de las inversiones tanto mías como de mi familia están hechas en Argentina. Me han tocado épocas que me fue muy bien, otra regular y malas”, dijo.

“Estamos muy contentos de poder haber empezado este proyecto. Siempre les digo a mis hijos en los negocios hay que proponerse no perder dinero. Al comienzo lo vamos a vender a gente amiga, conocida. Estoy hablando con distribuidores en Estados Unidos, en Italia para poder comercializar este producto allá”, finalizó.