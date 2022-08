Casi en línea con la inflación general, el costo de la construcción en Mendoza subió otro peldaño en agosto. Es que, con 7,14% arriba de julio, el metro cuadrado llega, como mínimo, a algo más de $132.000 para un presupuesto considerado modesto.

De ese modo, en lo que va del 2022, la construcción ya se encareció 44,5%, y está 67,7% arriba si se compara con el valor del m2 un año atrás. Y, como es habitual en los últimos meses, la variación en los materiales tracciona incluso encima del costo de la mano de obra entre 6 y 10 puntos.

Según surge del relevamiento mensual del Centro de Ingenieros de Mendoza realizada durante los primeros diez días del agosto, si se proyecta una vivienda económica (61m2), hay que calcular un costo unitario de $132.577, contra los $124.707 de julio. Utilizar materiales de calidad superior, para una superficie mayor (136 m2 o más) puede exigir $202.824 ($188.909 el mes pasado), en base a variaciones de insumos básicos como el cemento, áridos y ladrillos.

Las variaciones, dólar en mano

Si se tiene un capital en moneda estadounidense, la ecuación varía. Es que los distintos tipos de cambio tienen influencia, dado que aunque la cotización oficial confirma inflación en dólares, apostar el marginal o “blue” rinde un poco más para quien está sumergido en la aventura de la construcción.

En agosto, se dió algo excepcional: que con blue en mano, que el costo haya bajado de un mes al otro. Por estos días hay que pensar en, como mínimo, unos u$s 461,94 por m2 (al tipo comprador cercano a $287), lo que equivale a 1,45% menos que en julio (u$s 472.38). Para un mejor nivel de construcción, ya está en u$s 706,70 contra u$s 715,57. En cualquier caso, significa ahorrar entre 10 y 11 dólares por unidad.

¿Qué pasa si la cuenta toma el dólar oficial? Mientras en julio el m2 de construcción (al tipo comprador del Banco Nación) costaba no menos u$s 983,88, este mes ya se ubica en u$s 1004,38. En el caso de un presupuesto más caro, trepó en el mismo lapso de u$s 1.490,41 a u$s 1536,55.