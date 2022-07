El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, presentó este viernes el programa Proviar II y aprovechó para desmentir los rumores -fogoneados por medios porteños- que señalaban que “podría faltar vino en sólo 45 días”.

“No debemos perder la credibilidad como sector. La opinión pública -y sobre todo la mendocina- le cree al sector vitivinícola. Tenemos que cuidar eso para resolver los problemas reales con los que nos enfrentamos. Y decir que dentro de 45 días no habrá vino es dañar nuestra credibilidad”, respondió el funcionario.

Las versiones indicaban que por los problemas para importar insumos, las bodegas iban a interrumpir el embotellamiento y la distribución de vino.

Hinojosa retrucó: “Cualquier bodeguero sabe que no va a ser así. Hay obstáculos y se irán resolviendo. Por otra parte, somos una industria centrada en la exportación, no en la importación. Correr el eje lo único que provoca es que se empiece a especular con precios y se generen escenas de pánico. No ayuda a nadie”.

El INV y las retenciones a la exportación

Ante una rueda de periodistas, Hinojosa también se metió con las retenciones.

Es que hace unos días, Bodegas de Argentina (BdA), la cámara que nuclea a la mayor parte de bodegas del país, pidió al gobierno nacional que suspenda las retenciones de 4,5% que se le cobra al vino embotellado en concepto de derecho de exportación.

Esto bajo la promesa de que la eliminación de la alícuota ayudaría a levantar las ventas en el exterior a través de precios más competitivos.

“Es verdad que las exportaciones han caído en volumen durante el primer semestre de 2022 -se habla de un 6%-; pero si lo medimos en dólares el negocio se ha mantenido. Habría que analizar los números del mercado interno para ver si ha sido un periodo negativo”, consideró el presidente del INV.

En cuanto a las retenciones, opinó que “es un asunto que afecta en este momento a unas 80 bodegas”. “El resto -agregó- no tiene que pagarlas. Quiero decir que el impuesto por el que más se queja el sector no es ese, sino Ingresos Brutos, que sí pesa sobre unos mil establecimientos”.

¿Qué es Ingresos Brutos? Es el impuesto que consiste en la aplicación de un porcentaje sobre la facturación de un negocio, independientemente de su ganancia. Golpea a quienes están centrados en la exportación y a los que juegan en el mercado interno, sin distinciones.

En ese sentido, Hinojosa soltó una sugerencia con sabor a desafío: “Yo invito públicamente a BdA a que presentemos una nota formal al gobernador Rodolfo Suarez para que se eliminen los Ingresos Brutos para las bodegas, de forma que beneficiemos a 1000 firmas y no a sólo 80”.

El programa Proviar II

Otra de las noticias de la jornada fue la presentación del Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina (Proviar II).

“Es una tarea en la que estamos trabajando, entre otros, el INV, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Corporacion Vitivinicola Argentina (Coviar) y la administración de todas las provincias vitivinícolas”, detalló Hinojosa.

El objetivo del plan es llegar a 2.200 productores del país, tratando de colaborar con más de 200 bodegas a lo largo de 5 años y alcanzando en total a unos 18.000 beneficiarios.

Y los fondos disponibles son 50 millones de dólares: 40 aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 10 por la Nación.

“Como se ve -subrayó el entrevistado- es un programa que trasciende los periodos políticos. Un ejemplo de que se pueden concretar planes sostenidos en el tiempo”.