Casa Valduga es una de las principales bodegas de Brasil, ubicada en la DOC Vale dos Vinhedos en Bento Gonçalves, en plena Serra Gaúcha con sus cavas que guardan unas 6 millones de botellas, y una larga trayectoria que arrancó en 1875 con la llegada de Roveretto, en el norte de Italia de los primeros integrantes de la familia, y que dejaron un legado de 5 generaciones.

Casa Valduga está presente en todos los continentes, y exporta a 20 mercados en el mundo, incluído Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China. Y ha obtenido más de 300 premios en concursos internacionales.Valduga como grupo empresario está integrado por seis empresas: Casa Valduga, la vinícola lider de Brasil; Domno, importador de vinos finos; Casa Madeira, productora de jugos, gelatinas, ancestros, moldes de pimiento, tés helados y cremas balsámicas; Ponto Nero, productor de vinos espumosos jóvenes y modernos, con la novedad de sus espumosos en lata; Cervejaria Leopoldina, un productor de cerveza de altísima calidad; y Vinotage, que presenta cosméticos elaborados con uvas finas y sostenibles.

Participamos de una gran fiesta con motivo del lanzamiento de seis nuevos espumantes.

Eduardo Valduga, su director general, estudió enología en la Universidad Maza de Mendoza, y nos recibió con su gran amabilidad haciendo gala de ser un muy buen anfitrión. En diálogo con EcoVinos/Ecocuyo, nos dijo:

-Soy Director General y enólogo de la Bodega Casa Valduga. Estoy muy contento de recibirlos y disfrutar un buen vino, un buen espumante con mi gran amigo, porque me encanta recibir gente de Mendoza, porque siento que es mi segunda casa.

¿Contános donde está Casa Valduga?

-Casa Valduga está ubicada en el Vale dos Vinhedos, 120 kilómetros de Porto Alegre, en Serra Gaúcha, en los valles, en la ciudad de Bento Gonçalves. Estamos en una zona muy reconocida en Brasil por la producción de espumantes y vinos, pero los espumantes se están difundiendo con un gran reconocimiento en Brasil y alrededor del mundo. Nosotros estamos acá donde elaboramos espumantes por el método tradicional, principalmente con las bases chardonnay y pinot noir, 12 meses; 24; y hasta 120 meses de espumante guardada en nuestra cava. ¡Es un espectáculo!

-¿Y estamos en la presentación de nuevos productos?

-Estamos lanzando 6 nuevos espumantes de Casa Valduga, en una línea icónica, Premium, donde se representa mucho el arte de elaborar el espumante, la delicadeza, la fragancia, los bouquets de Chardonnay y Pinot Noir, con sus cortes, con su blends, inspirado en los vestidos exclusivos que nosotros mismos dibujamos.

¿Tenés un afecto muy especial por Mendoza?

-Amo Mendoza, es mi segunda casa. Salí de Brasil en un momento muy crítico económico de la familia, de Brasil. Fui a estudiar, me recibí de enólogo con grandes enólogos, mis profesores de la universidad que los quiero mucho, en la Universidad Maza: Silvio Alberto por ejemplo, un grande; el Gran Pepe Morales; José Galante. Bueno, todos, me acuerdo con mucho cariño porque si estoy acá hoy haciendo estos proyectos fue porque Mendoza y esos profesores siempre me enseñaron de la mejor manera.

-Esta cava es muy importante. ¡Me sorprendió! ¿Las podemos comparar con las grandes Cavas del Penedés?

-Nosotros estamos con una cava muy importante de espumantes, por encima de las 6 millones de botellas en estiba estacionadas ahí por el tiempo que había comentado. El espumante para abrir el brindis de 12 meses, hasta un espumante de 130 meses en estiba, guardado, Entonces eso no lo hacemos degollado, ese se lo degusta con las lías. Entonces es una experiencia. Pasas por la cava, tenés millares y millares de botellas ahí, y puedes probar la experiencia de tiempo en estiba y después ingresar a otro momento que es la sala de barricas donde reposa con sonoridades de cantos con una frecuencia para relajar el vino.

-¿Con qué se pueden encontrar quienes los visiten?

-Los esperamos aquí con los brazos abiertos, se van a encontrar con una gran familia. Invitamos a todos a conocer Casa Valduga, Vale dos Vinhedos y toda nuestra región, que les aseguro una experiencia y un marco único en la vida, para quien quiere conocer una familia italiana de gran cariño, con gran tecnología para espumantes top.