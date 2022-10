“Un depósito con unos 20.000 vinos importados clandestinamente fue cerrado el jueves (29), en la capital de São Paulo, durante la operación del Servicio de Impuestos Internos.

Según la agencia, el cobertizo fue encontrado por los servidores en la Rua Antônio de Barros, en Tatuapé, Zona Este, y es el más grande jamás encontrado en la capital. Una investigación señaló que el lugar servía para abastecer cajas de Mercadão (una especie de Mercado Libre con base en Portugal muy difundido en materia de comercio electrónico en Brasil) y que las bebidas se venderían en redes sociales. En la zona había unos 20.000 vinos de contrabando, valorados en R$ 10 millones” (equivalentes a 2 millones de dólares).

Hasta ahí la información del portal globo.com de Brasil.

La gran comercialización de vinos en las ciudades fronterizas con Brasil es un negocio floreciente y está muy bien orientado, con muchos compradores particulares que llegan para abastecerse de nuestros vinos, y con el trato muy profesional de la mayoría de las vinerías, donde es un gran negocio por lo que pudimos ver en Puerto Iguazú, donde hemos contabilizado 3 vinerías por cuadra en muchas arterias céntricas y donde hay algunos comercios como Oda al Vino que ya lleva 20 años en el mercado y apunta a comercializar vinos de alta gama.

Pero también hay otras ciudades como Bernardo de Irigoyen, también en Misiones, ciudad que se encuentra en el punto más oriental de la Argentina continental, en la conocida «Frontera Seca» con las ciudades brasileñas de Dionísio Cerqueira (Estado de Santa Catarina) y Barracão (Estado de Paraná), siendo por ello un importante punto de ingreso y egreso de personas al país.

La flexibilidad aduanera hacia Brasil les permite a los “wine lovers” del vecino país venir a comprar los buenos caldos producidos sobre todo en nuestra región e ingresarlos a su país de manera particular y en su mayoría para uso propio, aunque también hay quienes hacen un pequeño comercio con ello en lo que se denomina “contrabando hormiga”, y hasta ahí todo bien, ya que se preserva el buen trato hacia el producto.

El problema reside cuando el contrabando se realiza de manera organizada y en grandes cantidades, donde ya entran a jugar las mafias del crimen organizado, y en esa frontera seca prácticamente no hay control, han asesinado incluso a un jefe aduanero, y hasta nos confiaron que camiones llenos de cajas de vino pasan por la noche sin ningún tipo de control cuando las barreras aduaneras quedan levantadas.

Entonces, el problema no solo es la evasión de impuestos, sino la falta de controles sobre el contenido de esas botellas, donde no solo no se respetan los análisis de laboratorios con los que el INV fiscaliza los vinos que se exportan y/o se comercializan en el mercado interno, y la trazabilidad de los mismos, sino que además se adulteran marcas y proliferan vinos con etiquetas reconocidas, pero en su interior seguramente fraccionaron otro tipo de vinos.

En ese sentido, es muy común ver en pizzerías de zonas balnearias de Santa Catarina, donde la carta de vinos es pequeña, ofrecer DV Catena Malbec (un clásico) a precios irrisorios.

Durante la Feria Wine South America, realizada en Bento Goncalves (Río Grande do Sul, Brasil), entrevistamos a Jorge Perrén, Cónsul General de Argentina en Porto Alegre, quien nos dijo: “Hay un problema que hay que tener en cuenta, grave y que es creciente, que tiene que ver con el contrabando y el comercio ilegal. Eso se explica en gran medida por el diferencial de precios, pero en un problema serio, que los gobiernos (de ambos países) están enfrentando, y recientemente se han hecho diversos operativos en los que se han incautado enormes cantidades de botellas”.

“Pero es un desafío -agregó el representante diplomático argentino- que afecta a empresas, a las industrias, y a los gobiernos en la recaudación. Y junto con el contrabando está el fenómeno de los vinos que son adulterados. Y es muy difícil tener estadísticas por la misma naturaleza ilegal del negocio. Pero si se sabe que está sucediendo, y otra cosa que ocurre es que los vinos que están entrando a Brasil de manera ilegal, son maltratados, los guardan en depósitos donde son expuestos a temperaturas que no resisten los vinos, son perjudicados en su calidad, y eso afecta la imagen del vino argentino”.

Al ser consultado sobre cuáles deberían ser las acciones para seguir creciendo en las exportaciones de vinos argentinos a Brasil, el diplomático sostuvo: “Son muchas las formas para que el vino argentino, que verdaderamente es adorado en el sur de Brasil, siga creciendo cada vez más en el consumo local. Sin lugar a dudas el tema impositivo es un tema que afecta. Lo que mencionamos del contrabando también complica mucho. Pero hay algo que es importantísimo, y son las acciones y misiones comerciales como esta Feria, que no deben dejarse de llevarse a cabo y deben intensificarse. Las medidas de promoción comercial son claves para ganar mercados y para no quedarse atrás respecto de otros orígenes y competidores”.

Sobre la presencia argentina en Wine South America, Perren remarcó: “Fuimos ‘torcedores’ como dicen los brasileños, es decir hinchas de esta Feria desde un principio, porque es muy importante con una gran presencia internacional, y Argentina no podía quedar afuera. Es la tercera edición de esta Feria y se consolida, y va a seguir por muchos años siendo líder en la región”.

“Brasil tiene dimensiones continentales, y la región sur hay que atacarla con un mercado que no puede manejarse desde San Pablo. Hay que tener conciencia que esta región tiene una particularidad de historia y de cultura del vino, y nosotros tenemos que estar presentes aquí mismo”, apuntó el Cónsul.

“En los últimos años ha crecido significativamente en Brasil el consumo de vinos, sin embargo estamos todavía muy lejos del potencial que todavía tiene el mercado. Tenemos que pensar que estamos en 1,5 a 2,5 litros per cápita de acuerdo a la estadística, lo cual es bajísimo de acuerdo a los parámetros internacionales; pero la buena noticia es que hay mucho para crecer”, cerró el representante diplomático.