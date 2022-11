La novena edición de #SOMMARG22, el Concurso Mejor Sommelier de Argentina organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) entre el 23 y el 26 de noviembre, culminó consagrando como ganadora a la sommelier Andrea Donadio, quien llegó a esta instancia tras superar una serie de exigentes pruebas en las que un jurado, compuesto por expertos locales e internacionales, evaluó sus conocimientos teóricos y prácticos, además de su concentración y capacidad de respuesta en contextos de alta presión.

La ganadora compitió junto a 35 sommeliers de todo el país y se impuso en una final muy reñida, que volvió a dejar en claro el fortalecimiento y crecimiento del nivel profesional de la sommellerie local.

Andrea Donadio, quien es a partir de hoy la Mejor Sommelier de Argentina, al igual que el resto de los participantes, atravesaron en el certamen meses de una intensa preparación, que incluyó viajes de estudio, catas, clases y talleres de diversas disciplinas. Todos los concursantes compitieron y se destacaron entre pares muy preparados. Además, rindieron un examen teórico con preguntas de enología, vitivinicultura, geografía del vino, conocimiento de bebidas, protocolo de servicio y conocimiento de etiquetas y realizaron catas a ciegas y diversas pruebas de armonización de vinos y de servicio.

En la última etapa del concurso, Andrea Donadio tuvo que enfrentar a las co-finalistas Delvis Huck (2do puesto) y Alma Cabral (3er puesto) quienes al igual que ella, viajaron desde Buenos Aires a Mendoza para participar de este importante certamen, siendo todas ellas egresadas del Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE).

Con este galardón, Andrea Donadio se convierte en embajadora del vino argentino en el mundo y asume la enorme responsabilidad de representar a nuestro país en las próximas competencias internacionales, comenzando en febrero del año próximo, oportunidad en la que viajará a París junto a Valeria Gamper donde ambas disputarán el título de Mejor Sommelier del Mundo, enfrentándose a colegas profesionales de todo el mundo.

EL PERFIL DE LA GANADORA

Andrea Donadio | Es Top 3 como Mejor Sommelier de la Argentina 2019, egresada de Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE) en el año 2011 y desde este año, es docente en esa institución en la cátedra Apreciación Gastronómica.

Es nacida en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires (en el barrio de Caballito), tiene 34 años.

Fue certificada como Certified Sommelier 2015, Court of Master Sommelier y actualmente es Co-Creadora de Tinte Vinos, tienda online y Asesoramiento Gastronómico y es capacitadora en aceite de oliva Oliovita.

Posee más de 10 años de experiencia en restaurantes como Oporto Almacén y El Baqueano, en Argentina, y también posee experiencia en el exterior: Martin Berasategui en País Vasco (2009) y Michel et Sebastian Bras en Francia (2012), entre otras. Y fue docente de Servicio y bebidas en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) durante 3 años.

¨Estoy muy contenta, emocionada y agradecida. Agradezco a mi familia, a las otras dos chicas finalistas (Alma Cabral y Delvis Huck) hicimos un muy lindo grupo en todos estos meses. Gracias a todos y a la Asociación Argentina de Sommeliers también por la contención y el acompañamiento. La sommeliere es hoy eso, acompañamiento, entre otras cosas. Estoy muy agradecida a la provincia de Mendoza, estar acá es muy importante, se vivió todos estos días una energía enorme, era importante estar cerca de la Cordillera de los Andes y de los viñedos”, destacó Andrea Donadio, Mejor Sommelier de Argentina 2022

UNA PROFESIÓN CADA VEZ MÁS DEMANDADA

El surgimiento de la sommellerie es muy reciente, es una profesión que nació hace apenas 20 años y con un perfil bastante menos complejo que el actual: su tarea se resumía a la cata de vinos y a ofrecer asesoramiento en los restaurantes. Hoy, el sommelier es un “comunicador del vino” y debe saber sobre enología, historia, geografía, turismo, idiomas, administración y comercialización del vino, siendo sus áreas de trabajo -además de por supuesto trabajar en restaurantes- los medios de comunicación, las bodegas, vinotecas y entidades y organismos vinculados con la vitivinicultura. A la vez, el sommelier posee conocimientos de maridajes y puede asesorar respecto de otras bebidas alcohólicas, como los destilados, y sobre cualquier producto que pueda interactuar con el vino, como aceite de oliva, café, puros, chocolate o té.

Organizado por la Asociación Argentina de Sommelier, el Concurso Mejor Sommelier de Argentina, SOMMARG22, es una instancia clave que permite a la AAS evaluar esa amplitud de conocimientos. El desafío es enorme, porque los sommeliers son actualmente profesionales clave en la difusión de nuestros vinos, nuestra tierra y nuestros productos.

Para dar respuesta a esa exigente demanda y a la responsabilidad que supone la tarea del sommelier, desde su fundación en el 2001, la AAS ha ido ajustando los programas en cada concurso siguiendo los más altos estándares internacionales. A partir de ese trabajo, la institución se convirtió en un verdadero semillero de profesionales altamente capacitados, posicionando a la Argentina como un jugador clave en la escena de la sommellerie mundial.

La transmisión de la competencia se puede continuar viendo a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ZOW5V93L7_g y también por las redes sociales de la AAS.

JURADOS PARTICIPANTES

Agustina de Alba (Sommelier y comunicadora del vino); Flavia Rizzuto (Directora Cave); Rodrigo Kohn (Sommelier); Maria Mendizabal (Sommelier); Sara Jane Evans (Master of Wine); Alejandro Iglesias (Vinómanos y BONVIVIR); Audrey Dore (Sommelier el Celler de Can Roca); Marcela Rienzo (Sommelier y comunicadora del vino); Maria Beltrame (Directora EAS); Natalia Valentina Suárez (Sommelier); Valeria Gamper (Sommelier y Mejor Sommelier de Argentina 2019); Felipe Rinaldo (Turismo Municipalidad de Mendoza); María Barrutia (Directora Cave); Sorrel Mosel Williams (Periodista); Mariana Achaval (Sommelier y docente); Alejandro Vigil (Enólogo); Magdalena Pesce (Wines of Argentina); Mariano Braga (Sommelier y comunicador); Maco Lucioni (Sommelier); Alejandra Gouet (Presidente Escuela sommelier de Chile); Pablo Colina (Sommelier); Laura Sotelo (Sommelier); Analía Asalone (Rectora de la Escuela Argentina de Vinos); Sebastian Menendez (Asociación de Sommeliers de Uruguay).

EL APOYO DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO

El Concurso Mejor Sommelier de Argentina contó con la participación de más de 190 sommeliers socios de la AAS en los seminarios y 35 socios compitieron por el primer premio. La iniciativa fue posible gracias a más de 90 bodegas de todo el país, que colaboran de forma estable con la Asociación. El evento también ha recibido el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de Mendoza, el Gobierno de la Provincia de Mendoza, Mendoza Capital Mundial del Vino, el Fondo Vitivinícola, Wines of Argentina (WofA), Pro Mendoza y la Cámara Argentina de Vinotecas.

Entre otras empresas, Volf, Vinventions, Aqua Panna-San Pellegrino, Andesmar y Hon Travel apoyaron la realización del concurso.