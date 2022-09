Bus Vitivinícola, sistema Hop On & Hop Off – Bodegueando, inaugura a partir del jueves primero de septiembre un nuevo recorrido por Luján de Cuyo, sumando así seis salidas semanales.

Teniendo en cuenta la sostenida afluencia de turistas, con el incremento de las conexiones aéreas no sólo en destinos nacionales sino también con frecuencias a países limítrofes como Chile y Brasil, próximamente Perú y el Hub de las América de Panamá, el Bus suma un nuevo recorrido.

El Camino del Vino Luján de Cuyo Tierra Malbec permite conocer, visitar, degustar, comprar vinos y vivir experiencias gastronómicas del maridaje del vino en reconocidas y premiadas bodegas que forman parte de esta programación del Bus Vitivinícola, único servicio temático enoturístico con sistema Hop On & Hop Off, que lleva nueve años visitando bodegas en Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco.

Este recorrido propone todos los jueves, el camino del Vino Luján de Cuyo Tierra Malbec, visitar las bodegas: Anaia Wines, Terrazas de Los Andes, Norton, Foster Lorca y Renacer.

Una característica de esta propuesta es que todas sus bodegas trabajan por seguir incorporando prácticas sustentables y algunas han certificado sus vinos como orgánicos lo cual le da un carácter diferenciador a todo el recorrido.

“Este año y con la apertura al turismo venimos en continuo crecimiento y con gran demanda de turistas que buscan vivir experiencias enoturísticas únicas, con un sistema de traslado que les garantice la conectividad desde sus respectivos alojamientos hacia las bodegas y tener asegurado también su lugar para visita, degustación y almuerzo. Además de presentar un recorrido que promueve la sustentabilidad, fomentamos el consumo responsable de vino a través del programa Wine in Moderation, donde el conductor del Bus se transforma en conductor designado; y los pasajeros pueden realizar las degustaciones ”, dijo Claudia Yanzon responsable de Bus Vitivinícola.

Acerca de Bus Vitivinícola

Bus Vitivinícola by Cata Turismo, es el único servicio que ofrece la modalidad Hop On Hop Off- Bodegueando, es decir subir y bajar en horarios establecidos en las bodegas que el turista desea visitar. Con la compra de un Ticket Full Day el pasajero podrá visitar hasta cuatro bodegas, con la opción de almorzar en una de ellas. También puede optar por el ticket de Half Day por la mañana o por la tarde y podrá visitar dos bodegas.

El precio del Ticket Full Day es de AR $4300 y el Ticket Half Day mañana o tarde AR $3500. Este precio incluye solamente el traslado en excursión. El pasajero en cada bodega que elige visitar, debe pagar el servicio de Visita, Degustación y Almuerzo.

El Bus Vitivinícola lleva más de nueve años recorriendo los caminos del vino de las Subregiones vitivinícolas de Mendoza, visitando Bodega Abiertas al Turismo viviendo experiencia de Bodeguear en Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco.

Los días lunes en el Camino del Vino y el Olivo de Maipú visita: almazara Zuelo, bodega Santa Julia, Casa del visitante, Bodega La Rural con el Museo del Vino Felipe Rutini.

Losa días miércoles en el Camino del Vino Valle de Uco Sur visita: : Zuccardi Valle de Uco- Finca Piedra Infinita y Bodega Giménez Riili en The Vines Of Mendoza.

Los días viernes en el Camino del Vino Lujan Sur, el Bus propone visitar las bodegas: Chandon, Zolo, Susana Balbo Wines, Terrazas de Los Andes y Belasco de Baquedano.

Para los días sábados el Camino del Vino El Sol, visita las bodegas: Casa El Enemigo de Alejandro Vigil, Bodega Bressia, Finca Decero, Cruzat, Penedo Borges y Tierras Altas.

Quienes deseen recorrer los Caminos del Vino de Valle de Uco, todos los domingos podrán visitar: Andeluna, Domaine Bousquet y Salentein.

Dónde subir, es decir, el Hop On es en Paradas Fijas, que se ubican en: Edificio Recoleta, Chill Inn Hostel, Wine & Deli A16, Apart Hotel Soltigua, Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel, Hotel Diplomatic, Hotel Internacional, Hotel Park Hyatt Mendoza, Hotel Argentino, Hotel San Martin, Hotel NH Cordillera, CATA Turismo, Hotel Aconcagua, Hotel Huentala, Hotel Sheraton, Centro Información Tca, Hotel MOD, Terminal de Ómnibus, Hotel Casino Condor, Hotel Hathor, Hotel Esplendor, Club Tapiz, Est. Servicio YPF Ignis y Complejo Comercial Quick Point.

Para su comercialización, Bus Vitivinícola desde sus inicios apostó a los diferentes canales de venta, para así facilitar la compra de sus tickets. Los boletos pueden adquirirse en: Oficina CATA Turismo, Av. Las Heras 601. Ciudad de Mendoza.

Mientras que la venta on line es en www.busvitivinicola.com; la venta telefónica en Argentina se realiza llamando al 0800 122 2282; la venta telefónica desde el exterior al 0054 261 4322171 o 4310782; WhatsApp +54 9 2612 63-9439 y, también, en las principales agencias de turismo.