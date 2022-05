Por Emilio Aguiló Iztueta

Estamos viviendo en medio de una revolución constante que asusta, incluso, a los más

informados y actualizados en nuevas tecnologías. Los cambios que estamos experimentando en el campo de la tecnología y su relación con nuestra vida cotidiana y financiera no tienen precedente y avanzan vertiginosamente. No me refiero a años, sino a meses.

La gran pregunta es ¿cómo me subo a este barco o cómo me mantengo actualizado para no quedar fuera, extinto o muerto como profesional, inversor o trabajador.

Ya no alcanza con ser especialista en una materia específica, como los bienes raíces, ni siquiera en una vertical de la misma, que serían las Proptech (Property technologies o tecnología aplicada al mundo de las propiedades inmuebles). Ahora tenes que elegir un nicho, especializarte en algo y estudiar prácticamente todos los días, investigar por la red, seguir influencers, estar en foros, en comunidades de telegram, discord, twich, ver videos en youtube, escuchar podcasts, twitter, y muchas vías más.

Hoy quiero contarles sobre una de estas “verticales” o especies dentro del género Proptech, que es la tecnología Blockchain y cómo ya está revolucionando al sector. No voy a detenerme a exponer sobre cada modelo de negocio que está utilizando esta tecnología porque lo desarrollaremos en otras ediciones. La idea es que conozcan de qué se trata y porque todos los profesionales del sector e inversores lo deben tener en el radar.

Blockchain (cadena de bloques) es una base de datos distribuida y segura (cifrado) que puede aplicarse a cualquier tipo de transacción. Es decir, imaginemos un gigantesco libro de cuentas en los que los registros (bloques) están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. Debe haber varios usuarios (nodos) que se encarguen de verificar esas transacciones para validarlas y que así el bloque correspondiente a esa transacción se registre en ese gigantesco libro de cuentas.

El gran beneficio que genera esta tecnología es quitar intermediarios, es decir descentralizar cualquier tipo de participación entre partes dandole agilidad, certeza y fecha cierta.

Entonces, se preguntarán ¿qué tiene que ver esto con mi trabajo, mi empresa, con lo que hago yo? Qué me viene a contar este, si yo llevo más de 20 años en este negocio y me ha ido de maravilla.

Bueno, así de bien le iba a Kodak, a Blockbuster, a los Taxistas y a los Hoteles hasta que

aparecieron las cámaras digitales, Netflix, Uber y Airbnb por ejemplo. Nuevas tecnologías que llegan para comer parte de la torta (o toda) y nos obligan a adaptar nuestros modelos de negocio inmobiliarios tradicionales.

Algunas de las formas donde la tecnología Blockchain está presente hoy son:

El “nuevo crowdfunding inmobiliario” (la evolución del financiamiento colectivo) donde ya permite hoy fraccionar una propiedad o un desarrollo inmobiliario entero en tantas partes como sea necesario para poder financiarlo y construirlo o comprarlo. Esto es posible gracias a la tokenización de participaciones (generalmente de un fideicomiso, trust o sociedad). En otras palabras, se genera un token fungible sobre cada participación que permite obtener una rentabilidad cuando el valor del proyecto o propiedad sube; permite intercambiarlo con otras personas o bien hacer transacciones con terceros o intercambiarlo por otra criptomoneda.

¿El beneficio? Darle liquidez a las inversiones y permitir a pequeños ahorristas entrar en

proyectos diversificando su cartera.

“Venta directa mediante NFT”. Ya se han vendido 3 propiedades en Estados Unidos, de forma totalmente digital y remota, donde 3 personas adquirieron cada una, una propiedad entera mediante un token no fungible. Es decir, un token que representa el 100% de la propiedad de un inmueble y que fue adquirido mediante el pago en criptomonedas. Es un antes y un después en esta industria.

“Tokenización de contratos de alquiler”. En España ya trabaja una compañía especializada en tokenizar, comercializar y ofrecer nuevas garantías a los partícipes del mercado de alquiler, integrándolos al ecosistema cripto y DEFI.

“Certificación de Propiedades” Mediante el uso de la tecnología Blockchain se emiten

certificados inmutables e inhackeables que permiten dar veracidad, fecha cierta y legitimidad a registros de propiedades, detalles de lo que ha sucedido en algún inmueble a lo largo de toda su existencia, fotografías, ubicación gps, etc. En un futuro agilizará las transacciones y facilitará el trabajo de los profesionales del sector. Ya hay una empresa Mendocina trabajando en el modelo y próxima a salir al mercado.

Espero les haya aportado al menos un granito de conocimiento. Nos vemos en la próxima!

