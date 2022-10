En esta semana de festejos para el Mundo Boca, te presentamos a un referente y todo un símbolo de la “azul y oro”, equipo con el que ganó 9 títulos con los Xeneizes: El Flaco Schiavi, que tiene los vinos “Último Hombre Wines”, y que hace referencia y es fiel al puesto que ocupó en la saga central vistiendo la camiseta número 2 (que usó también en Newells y Argentinos Juniors, en la Selección Nacional, y también en España y Brasil.

Estuvimos con Schiavi en la gran feria de de Puerto iguazú Oda al Vino, donde el Faco se puso el equipo al hombro y estuvo a tiempo completo en su stand sirviendo sus propios vinos.

-¿Rolando, ¿cómo pasas del Fútbol al Vino?

-Soy el dueño de Último Hombre Wines. Pasar del fútbol al vino hay un paso muy grande. Igual toda mi vida tomé vino, siempre me gustó el vino, la verdad que que mi familia siempre fueron muy vineros, y a mí también me gustaba mucho, y llegó un momento que pensé en armar mi propio vino para un hobby, para disfrutarlo con amigos, con familia y después más allá de eso, me empezó a agarrar el gusto por presentarlo, por hacer degustaciones, y bueno, hoy tengo mi propia marca de vinos.

-¿En la época de jugar profesionalmente los dejan tomar un poco?

-Mirá, el tema de las concentraciones en la época cuando uno está jugando al fútbol lo puede tomar tranquilamente al vino, siempre con una justa medida, creo que es bueno.

-¿Y en tu casa había una cultura del vino?

-Por ejemplo, mi papá hasta el día de hoy toma una botella de vino todos los días. En la comida no nos puede faltar el vino. Entonces creo que venimos de una tradición mucho más antigua. Nosotros en los campos antes se tomaba mucho vino. Eso no lo transmitió mi papá, y por eso lo del tomar el vino. Y yo lo empiezó a concretar (tener su propio vino) a partir de un sueño, a partir de una visión, de estar con amigos, con la familia, de disfrutarlo.

-¿Y cómo lo empezaste a concretar?

-Lo armo cuando voy a una degustación de vinos de unos amigos rugbiers, que son ex Pumas que tienen su propio vino: “2456 wines”, la etiqueta que bautizaron con sus números de camisetas Eusebio Guiñazú, Pato Albacete, Julio Farías y Manuel Carriza en sus años como forwards del seleccionado. Ahí conocí al enólogo de ellos, Mazotta y empecé a armar mi propio vino. Empezamos a charlar, empieza a mandarme muestras del vino que yo quería. En el medio nos agarró la pandemia y no pude ir a Mendoza. Pero con Gonza (Mazotta) traíamos un contacto permanente para saber lo que yo iba queriendo, y a partir de eso quedó lo que es el vino.

-¿Y da un plus diferencial que el propio dueño de la marca esté a tiempo completo en un stand de una feria haciéndole probar su propio vino al público?

-Hoy me gusta, me gusta estar con la gente, me gusta escuchar opiniones del vino. Tal vez no soy un experto tomando vino, pero trato de estar, trato de participar de degustaciones, escuchar a la gente, divertirme, que es en definitiva para lo quer es el vino, para pasar un buen momento, de estar con con gente, con amigos tomando una copa y disfrutándolo. Por eso trato de estar siempre y de apoyar a este este emprendimiento que para mí es muy importante.

-¿Pensás más adelante invertir en comprar fincas, o tener tu propia bodega?

-Mira, hoy nosotros compramos la uva en distintos lugares, porque mis vinos son todos de Valle de Uco, se está sub alquilando una bodega, se alquilan las barricas que son todas de roble francés de primero y segundo uso. Sé que compito en una en una brecha de precio con muchos vinos que hace años que están, pero creo muchísimo en el producto que tengo, salió un vino muy rico, muy tomable y ojalá que la gente lo pueda disfrutar. Y eso es lo importante.

-¿Y apostaste por el vino después que dejaste de jugar?

-A mi siempre me gustó tomar mucho vino, después que dejé de jugar al fútbol me hice muy fanático del vino, soy muy probador de todos los vinos, me gusta probarlos a todos, no tengo algo bien definido, me gusta experimentar distintas cosas, y a partir de lo que te dije, de eso de ver que en el interior tenía la idea de alguna vez tener un vino propio, pero muy pocas botellas, pero a partir del momento que me agarró esa locura y decir ‘me quiero meter en este mundo del vino’, que es algo muy grande, muy lindo, muy loco, entonces lo agarré un poquito más allá, más para el lado más comercial, en el sentido para vender, pero igual lo sigo tomando en mi casa y lo sigo disfrutando con amigos, lo llevo a un asado, creo que lo más importante es caer en algún lugar con amigos y llevar mi vino.

-¿Vas creciendo en producción?

-Arranque con 2.000 botellas: mil de malbec y mil de Blend 2018. Pasé en 2019 con 5000 de Blend y 5000 de Malbec, 2000 de Cabernet y 1000 etiquetas de Sauvignon Blanc. En las 2020 pasé a 7.000 de Malbec; 7000 de Blend; 4000 de Franc; y 2000 de Sauvignon Blanc. La idea es seguir creciendo. Está estipulado seguir con un crecimiento de un 30/40 por ciento anual. Tengo Malbec de Altamira. Tengo un Blend de Gualtallary, Chacayes y Cordón del Plata. Tengo un Cabernet Franc de Barrancas y un Chenin Blanc de Agrelo. La calidad del vino no la pienso bajar nunca.

-¿Pensás exportar?

-Estamos hablando con gente de Brasil, de Paraguay, de Estados Unidos, de Europa. Todavía no tengo el volumen como para hacerlo, pero de algunas cajas ya estoy mostrando y creo que ya con esta Feria Oda al Vino en Iguazú, lo de Brasil hoy empezó a avanzar y fue un paso muy importante venir acá porque la verdad que quedó toda la gente encantada, y me encontré con mucho ‘gremistas’ (hinchas de Gremio de Porto Alegre donde jugó y llegó a la final de una Copa Libertadores, y la verdad que que a los brasileros le gusta muchísimo.

-¿Cómo surge el nombre del vino?

-El Último Hombre surge pensándolo muchísimo, a partir de la posición mía en la cancha. Fíjate que la la etiqueta es una cancha inclinada y yo soy la x el último hombre, que siempre trató de empujar al equipo para adelante y se basa en todo eso, en la amistad desde la familia, en los amigos y en el apoyar siempre desde atrás a lo que más lo necesitan.

-¿Por qué los amantes del vino tienen que probar el tuyo?

-Invito a toda la gente a probar el vino, la verdad que se van a llevar una sorpresa muy linda y muy agradable. Así que ojalá que lo puedan disfrutar.

-¿Cuál es tu pasión por el vino?

-Mi pasión por el vino es disfrutarlo con amigos, con la familia, pasar un momento agradable, muy lindo, y estar y levantar la copa y brindar que la vida sigue y es hermosa.