Una interesante movida se está produciendo con los responsables gastronómicos de las bodegas, un rubro que tracciona las preferencias enoturísticas en el mundo del vino.

Santiago Maestre recaló en Bodega Norton. Santi, que no llegó a completar un año al frente de Salentein (puesto que había dejado el Chef Jorge Ontiveros) se fue de la bodega de capitales holandeses para hacerse cargo de la cocina de Norton. (Ver entrevista al pie de la nota)

Es que en la más que centenaria bodega de Perdriel la gran Patricia Suárez Roggerone había decidido renunciar para encarar nuevos proyectos.

Y Patricia no tuvo tiempo de tomarse vacaciones, porque empezó a asesorar un pequeño proyecto en Lares de Chacras, mientras le ofrecieron hacerse cargo de la gastronomía de un hotel tradicional céntrico de Mendoza de categoría 3 estrellas, y tiene en carpeta un mega proyecto -que no es bodeguero-, sino un desarrollo inmobiliario vip en Agrelo impulsado por un grupo inversor oriental…pero ya le recuerdo lo que escribimos el 1 de Agosto en EcoVinos/Ecocuyo:

“Mi olfato periodístico me indica que pronto asumirá un rol protagónico en la cocina de una gran bodega que hasta ahora no ofrecía una propuesta gastronómica, y que la Pato por respeto al lugar que acaba de dejar todavía no quiere anunciar, pero su enorme expertise en gastronomía de bodegas no va a quedar tanto tiempo en ‘stand by’”.

Esa percepción me hacía intuir que Pato podía recalar en la nueva gran propuesta enoturística que Luigi Bosca está a punto de inaugurar en su magnifica Finca El Paraíso en el extremo este de Maipú, sobre la Ruta 60…y no nos equivocamos, porque aterrizó ahí (donde ya está trabajando en la previa) y estará por lo menos hasta marzo del año próximo, acompañando y apoyando a otro gran cocinero, muy ligado al mundo del vino, pero que hacía tiempo que no cocinaba en bodegas, y ahora vuelve a trabajar entre fuegos, ollas y sarténes para estar al frente de este gran proyecto, y nos referimos a Pablo Del Río.