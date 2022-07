Durante el primer semestre de 2022 ya ha obtenido casi la misma cantidad de premios que en todo 2021, cuando llegó al número 1 en el Ranking de las 100 mejores del mundo.

Cuando en 2021 Olivícola Laur obtuvo el puesto número 1 en el ranking de las 100 mejores olivícolas del mundo, con 60 premios conseguidos con sus aceites de oliva virgen extra (AOVE) en los principales y más prestigiosos concursos a ciegas del mundo, parecía im-posible repetir la hazaña. Sin embargo, Laur ya ha logrado 54 distinciones en el primer semestre del 2022 (la mayoría Medallas de Oro y Plata), confirmando que su éxito y liderazgo no son fruto de la casualidad sino de su compromiso continuo con la calidad y la excelencia.

“Estamos muy felices con los resultados alcanzados por todos nuestros aceites de oliva virgen extra en cada uno de los concursos internacionales en los que hemos participado. Sin duda, no sólo confirman que vamos por el camino correcto sino que nos alientan a ser aún mejores”, afirmó Gabriel Guardia, gerente general de Olivícola Laur y enólogo especializado en aceite de oliva.

Desde 2011, Olivícola Laur empezó a presentar todos sus aceites de oliva virgen extra de excelente calidad en los más prestigiosos concursos internacionales que aportan puntajes para el Ranking Mundial de AOVE.

Este Ranking Mundial de AOVE (EVOO World Ranking) es una clasificación sin fines de lucro, que fue creado para promocionar mundialmente los aceites de oliva virgen extra más premiados del mundo, con el objetivo de educar a los consumidores. Premia a los aceites de oliva virgen extra que han participado en el mundo en alguno de los concursos realizados durante el año que considera el EVOOWR. No se incluyen clasificaciones de libros o revistas, sino sólo Competiciones Internacionales, en donde las catas son a ciegas y llevadas a cabo por jurados internacionales especializados sin fi-nes de lucro. Todos los años, antes del inicio del calendario de con-cursos, se publica la lista de los que se tendrán en cuenta para la elaboración del Ranking.

Los concursos están clasificados por continente y país, siendo Mario Solinas del COI (Consejo Oleícola Internacional) el más importante. También se clasifican por cantidad de muestras y países participantes. Se premian a los AOVE (EVOO) otorgando el “AOVE del Año – EVOO Of the Year” y solo alcanzan este premio a los AVOE-EVOO que superan los 160 puntos.

La metodología de puntuación es sencilla. Cada concurso tiene una puntuación que va de los 10 puntos a 1 punto; y según sea la medalla obtenida (Gran Oro, Oro, Plata, Bronce, Mención), otro puntaje. Los primeros lugares equivalentes asignan 8 puntos, los segundos nive-les implican 6.50 puntos, los de tercer nivel 5 puntos y posteriores descienden 1 punto cada uno. Los premios especiales otorgan un punto adicional y si estos están separados en categorías bajan 0,25 por nivel (Gold(1), Silver(0,75), Bronze(0,50)).

Luego, se multiplica la puntuación del concurso por el puntaje del premio (ej.: Primer puesto en el Concurso Mario Solinas 10,00 * 8,00 = 80,00 puntos), y así se obtiene el resultado final del puntaje obte-nido por cada AOVE en cada concurso y estos puntajes se suman con los puntajes obtenidos por el mismo AOVE en los otros concur-sos. De esta manera se obtiene el puntaje total del año.

Esto permite saber qué aceites de oliva virgen extra son los más galardonados del mundo, y además las sociedades (empresas), los mejores por variedad o tipo y de qué zona del mundo son (de hecho, los altos puntajes obtenidos por Olivícola Laur vienen sumando pun-tos para Argentina hace una década y de esa forma colaborando para que suba puntos también en el ranking de paises).

El ranking se lleva a cabo hace más de trece años basándose en el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit).

En estos 11 años, el medallero de Olivícola Laur acumuló premios en todas sus líneas: Laur Clásico, Blend de Terroir Cruz de Piedra (orgánico además desde hace dos años), Blend de Terroir Altos Lim-pios, Blend de Terroir Medrano, Gran Mendoza, Contraviento y Gran Laur.

A estos se suman otros premios recibidos por aceites de oliva virgen extra elaborados por Laur para las marcas Distinto Tiempo (Nito Mestre), Oil ´N Roll (Juanchi Baleirón), Hermanos (Christian Petersen) y para segundas marcas como Abrasado y Santa Augusta.