El sommelier y comunicador del vino Fabricio Portelli dirigió un workshop organizado por la Mesa de Enoturismo de la Cámara de Comercio de San Rafael con el objetivo de potenciar los vinos de esa región del sur mendocino.

El encuentro se realizó durante dos jornadas: en Chaglasian Wine and Suites (una pintoresca bodega boutique y hotel entre viñedos donde nos hospedamos) y en Bodega Iaccarini, donde se degustaron unos 75 vinos de diferentes bodegas.

Fabricio nos relata las bondades de los vinos del oasis sur mendocino y de este primer paso que dieron allí para buscar reposicionarse.

-Estoy acá en San Rafael disfrutando de sus grandes vinos.

-¿Cual fue el objetivo de tu viaje?

-La idea de este viaje a San Rafael era por un lado ponerme al día con lo que están haciendo, por eso organizamos un par de charlas y una degustación intensiva de más de 70 vinos, porque es cierto que en los últimos años yo he probado algunos vinos de San Rafael, pero siempre de las mismas bodegas. Entonces conocí muchas bodegas que no conocía, probé muchos vinos realmente que no había probado, y sobre todo también cosechas nuevas, y eso me da letra y me da pie para poder ahora dar una devolución más genérica, porque ahora somos 50 (entre bodegueros, enólogos, ingenieros agrónomos y profesionales de las bodegas) en una reunión que hicimos para hablar de cómo están los vinos, y ahí es donde desde mi punto de vista voy a explicarles que me parecieron los vinos actuales y hacia donde creo que tienen que ir.

-¿Una de las grandes falencias que veo de los Vinos de San Rafael es la falta de promoción, y yo tengo un dicho que “lo que no se comunica no existe”, y no se ve gran presencia de sus vinos en las góndolas de Buenos Aires por ejemplo?

-Hay que pensar que si tomamos a San Rafael como región es cierto que su “mercado externo” sería Buenos Aires, porque en la Capital casi que no se ven, salvo dos o tres bodegas referentes, y la verdad que hay más de 50 bodegas haciendo vinos que merecerían tener lugares en las vinotecas y en las cartas (de restaurantes). Pero para eso también San Rafael tiene que agitar el ‘avispero’, se tiene que poner al día y tiene que crear un nuevo mensaje tal que genere esta novedad a partir de los vinos nuevos que están haciendo.

-¿Silvio Alberto dice que el mejor Cabernet Sauvignon es de San Rafael?

-Está claro que Bodegas Bianchi es la referente del lugar, independientemente de que haya creado otra bodega en otra región, pero sin dudas eso habla desde el expertise y de lo que confían los profesionales de Bianchi con Silvio Alberto a la cabeza, del terruño de San Rafael, por eso hay que escucharlo y por eso hay que creerle cuando él dice que el mejor Cabernet Sauvignon de Argentina nace en San Rafael tiene con qué decirlo. Entonces ahí en esa bodega no sólo hay historia, sino también hay mucha actualidad, y sin dudas tiene que ser la que empuje el carro. Y detrás de Bianchi hay otras bodegas, claramente no de la misma dimensión, pero sí con la misma pasión.

-¿Y San Rafael tiene tradición e historia en el mundo del vino?

-Acá se dan dos cuestiones: es una pequeña zona, son pocos jugadores, pero también hay mucha historia, con lo cual a veces la tradición y la historia pesa mucho. ¿Por qué? Porque genera una zona de confort. Hay mucho bodeguero y enólogo que descansa en el trabajo realizado durante varios años, y la verdad es que todo evolucionó, todo cambió. Es cierto que puede haber lugar para algún vino clásico, pero también es cierto que hay que seguir reinventándose todo el tiempo. Así que no va más eso de que ‘yo tengo los mejores vinos’, ‘mis vinos se venden en todo el mundo’. Bueno, ojalá sea así para muchos y que les vaya bárbaro, pera la realidad es que siempre se puede mejorar y en este caso más allá de que cada bodega pueda mejorar es que entre todas encuentren cuál sería el perfil del vino que puede identificar a San Rafael con el Malbec como bandera obviamente, con dos variedades alternativas como puede ser Bonarda y Chenin, y lógicamente apostando a futuro al Cabernet Sauvignon, y desarrollándolo, porque si es cierto que realmente es muy bueno, evidentemente en la próxima etapa de la vitivinicultura argentina, cuando el Cabernet realmente tome protagonismo, San Rafael lo va a tener.

-¿Qué te dejaron los vinos que probaste?

-De los 75 vinos que probamos la mayoría era Malbec, como pasa en cualquier zona vitivinícola, pero después la segunda variedad en ser protagonista era el Bonarda, y también el Cabernet Sauvignon. Menos cantidad de blends, y menos cantidad de blancos. Con lo cual te diría que como variedades, sacando el Malbec obviamente, al Bonarda es la variedad que se le puede dar un carácter propio, sin duda, y se la puede trabajar en todos los segmentos de precio, porque hay con qué, y tienen buena genética evidentemente, y tienen buenos hacedores, con lo cual me parece que hay que ir por ese lado. Y en blancos no tengo dudas que es el Chenin Blanc.

-San Rafael tiene un gran movimiento turístico. ¿Por qué no se aprovecha la visita de tantos turistas para que visiten más a las bodegas?

-Es cierto que San Rafael es un destino turístico por excelencia y que debe ser unos lugares más visitados de la Argentina, pero también es cierto que la gran mayoría de ese turismo no es enoturismo. Entonces el gran desafío ahora es, por un lado el enoturismo que llega a la provincia traerlo hasta San Rafael, aunque a veces por cuestiones de conectividad no se puede. Y por otro lado, aprovechar esa gran masa de turistas que no son enoturistas, convertirlas aunque sea por una vez por una experiencia en enoturistas, y seguramente eso le va a venir muy bien al posicionamiento del vino de San Rafael.

De acuerdo a datos del INV, San Rafael cuenta con 14.279,47 hectáreas (ha), que representan el 8,94 % de la superficie provincial.Tiene un total de 2.658 viñedos que significan el 16% del total provincial. Predominan las variedades de vinificar tintas, donde se destacan las variedades Malbec, Bonarda, Criolla Grande, Moscatel Rosado, Cabernet Sauvignon, Cereza, y Syrah, entre otras en menor proporción. Produce alrededor de un millón de quintales de uva que significan el 6% del total provincial. Tiene inscriptas 97 bodegas de las cuales 60 están activas en proceso de elaboración.