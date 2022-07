La foto circuló en sitios web y redes sociales. Es de la nueva camiseta que Adidas confeccionó para River Plate. La casaca no sólo tiene un cambio de diseño. También, de sponsor: Codere pasará de las mangas al pecho, con su nombre impreso sobre la banda roja. «La vi. No es una foto de la camiseta real. Pero será bastante parecida«, reconoce desde Panamá Salo Leder, director regional de Codere Online. En la Argentina, la empresa -una sociedad independiente que, si bien controla el grupo español, cotiza en el Nasdaq de los Estados Unidos- está presente desde que, en diciembre, se habilitaron las apuestas online en la Ciudad de Buenos Aires.

Codere firmó su acuerdo con River hace un año. El vínculo es hasta 2025, a cambio de unos u$s 2 millones anuales. El ascenso a main sponsor riverplatense ilustra el momento de la empresa: tras el inicio en CABA, ya definió cómo sigue su hoja de ruta en el país.

“Nos gustaría operar en toda la Argentina. Podríamos continuar por la Provincia de Buenos Aires. Ya salió una nueva legislación en Córdoba y, también, en Mendoza. Estamos dándole un seguimiento muy cercano a las nuevas oportunidades en el país”, cuenta el ejecutivo.

Codere proyecta que, en cinco años, el mercado del juego puede mover 400 millones de euros en la Argentina, de los cuales la mitad será en modalidad online y la otra, en el canal físico (Codere tiene 13 bingos en el país).

En el primer trimestre de 2022, Codere Online facturó 23,9 millones de euros, un 20% más que un año antes. En España, su principal mercado, los ingresos crecieron apenas 1%, a 13,2 millones, pese a que su promedio de jugadores mensuales activos cayó 10%, a 32,6 millones.

En México, su facturación creció 56%, a 10 millones de euros, y 31% en apostadores (24,2 millones). Su tercer mercado es Colombia: registró 1,5 millones de euros, un salto del 81%, con 21,2 millones de usuarios activos mensuales, un incremento del 67%. La Argentina está agrupada en la línea «Otros», que facturó 800.000 euros y registró 4,7 millones de jugadores activos por mes.

Sin divulgar números, Leder define al primer semestre como «un muy buen puntapié inicial de lo que queremos hacer en el país», donde -además de deportes- su oferta de juego online incluye casino: blackjack, ruleta y slots (tragamonedas).

«El argentino tiene un acercamiento interesante. Sigue mucho el deporte, ni que hablar fútbol. No sólo juega con torneos locales, también con los internacionales. Sobre todo, si están relacionados con futbolistas argentinos«, define.

En términos de promoción, River no será la única apuesta. «No estamos cerrados a explorar otros acuerdos. No sólo River o el fútbol. En la Argentina, se destacan mucho el básquet, el tenis y, quizás, también el pádel«, sugiere Leder. ¿Alguna ficha por Boca, cuya franja dorada luce despejada sobre el azul de su divisa? «Concretamente, no hicimos ningún contacto. Tampoco lo descartamos: todas las opciones están sobre la mesa«, responde, con alguna cautela del efecto boomerang que podría tener la jugada de estar en ambas camisetas en un mercado tan pasional como el argentino.

«Primero, queremos potenciar al máximo el acuerdo con River«, dice. En tal sentido, comenta la organización de la Copa Codere, evento que a fin de mes se hará en el Monumental para equipos amateurs. Los ganadores se acreditarán un ticket para un evento que se hará a fin de año en la Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en el que también habrá participantes de Colombia, Panamá y México. Codere es el partner oficial de apuestas del actual campeón de la Champions League. En la región, tiene un acuerdo similar con el Rayados, de México, equipo de Monterrey cuyo perfil es similar al de River y la Casa Blanca. Fuente: Cronista