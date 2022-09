El restaurante mendocino Casa Vigil (ubicado en Chachingo, Maipú) quedó seleccionado entre los mejores 25 del mundo, de su rubro, según el portal especializado Tripadvisor.

Desde el reconocido portal contactaron al winemaker Alejandro Vigil comunicándole: “Les escribo para felicitarlos por haber sido seleccionados “Best of the Best 2022” entre los top 25 mejores restaurantes del mundo”.

TripAdvisor es una plataforma online gratuita que recoge puntuaciones y opiniones de clientes de diversos negocios del sector turístico: hoteles, restaurantes y bares, monumentos y atracciones turísticas, espacios naturales, discotecas, cruceros, locales de alquiler de vehículos…

De esta forma, los usuarios pueden consultar las impresiones de visitantes y clientes que han estado en estos lugares antes que ellos para conocer cómo es el sitio, cuáles son los precios y qué recomiendan los visitantes. Y, además, también pueden añadir sus propias opiniones y puntuar los negocios del uno al cinco.

Basándose en estas reseñas y puntuaciones de los clientes, TripAdvisor genera un ranking de popularidad de los diferentes negocios que ayuda a los negocios mejor puntuados a ganar visibilidad y, por lo tanto, potenciales clientes.

Tras el reconocimiento, María Sance, Directora de Universo Vigil, expresó: “Para todo el equipo de Casa Vigil representa una profunda emoción recibir este reconocimiento. Todos los que hacemos esto, día a día, con pasión y con amor, estamos muy felices. Cuando iniciamos en 2015 éramos muy poquitos y hoy llega este gran premio. Este es un emprendimiento familiar, de cocina de producto, con el que buscamos mostrar la enogastronomía mendocina a todo aquel que nos visita”.

No es la primera vez que Casa Vigil, ubicado en calle Videla Aranda al 7008 de Maipú, es reconocido por Tripadvisor. Precisamente en 2019 y luego de una selección de lugares gastronómicos de todo el país, el restaurante había sido elegido como el mejor de Mendoza.

De esta forma el espacio perteneciente a Universo Vigil continúa posicionándose como uno de los más destacados de Argentina y el mundo.