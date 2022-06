Una bodega familiar mendocina lanzó una línea de vinos a beneficio de Mocha Celis, primera escuela trans en el mundo, con el objetivo de fomentar el desarrollo educativo de ese colectivo y para tal fin destinará un porcentaje de las ventas.

Se trata de la bodega mendocina Corbeau Wines y la línea lanzada se denomina Mad Bird Art.

“Esta acción es una muestra de cómo los diferentes actores de la sociedad pueden aliarse por el bien común, en favor de la convivencia, el acceso a los derechos y la igualdad de oportunidades y condiciones para todas las personas travestis, trans y no binarias”, subrayó Manu Mireles, de la Asociación Civil Mocha Celis.

Asimismo, Mireles destacó la importancia de que el sector privado fomente este tipo de iniciativas: “Las empresas que lideran y crecen son aquellas que también se involucran y se posicionan, en este caso, a favor de los derechos de las personas travestis, trans y no binarias”.

“Generan un efecto favorable en otras empresas para que se decidan a aportar desde su lugar a mejorar la calidad de vida, la educación y acceso a todos los derechos de todas las personas”, completó.

“La Mocha”, con más de 100 de estudiantes de entre 16 y 60 años, es una escuela no exclusiva a la que también van personas no trans (Foto Gentileza Bachillerato Popular Mocha Celis)

Mocha Celis fue una travesti tucumana que trabajó en el barrio porteño de Flores; y fue asesinada en una situación aún no esclarecida; no sabía leer ni escribir y murió sin terminar la escuela; y, en su memoria y en la de Lohana Berkins, también fallecida y activista trans, en 2011 se creó el Bachillerato Popular Travesti-Trans.

“La Mocha”, con más de un centenar de estudiantes cada año, de entre 16 y 60 años, es una escuela no exclusiva a la que también asisten personas no trans (afrodescendientes, migrantes, madres solteras) e inspiró programas similares en Tucumán, Brasil, Costa Rica, y Chile; y fomenta la inserción laboral con talleres.

“La educación es la base de toda sociedad, y la comunidad trans es una de las más vulnerables dentro del espectro Lgtbiq+, la que tiene menos derechos y menos posibilidades de terminar sus estudios”, afirmó Francisco Rodríguez, de Corbeau Wines, quien agregó: “Buscamos que la comunidad trans tenga más oportunidades y que, a corto y mediano plazo, se generen fuentes de trabajo reales para ese colectivo”.