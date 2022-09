Los empresarios inmobiliarios celebran la la ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que extenderá por un año el régimen de blanqueo para la construcción. Para los principales desarrolladores el impacto se sentirá sobretodo en los segmentos premium, en donde ya se incrementaron las consultas y en la primera semana empezaron a cerrarse algunas, aunque contadas con las manos, operaciones.

Según el decreto de reglamentación 522/2022 publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de agosto, el blanqueo de capitales para la construcción tendrá unos 90 días para que los empresarios puedan pagar apenas un 5% del costo de la penalización, una tasa que ascenderá al 10% pasado ese plazo y por tres meses más; y al 20%, luego, hasta medio año posterior al último vencimiento.

“La reapertura del Blanqueo de Capitales puede representar un adicional de inversión privada de entre u$s 4000 millones y u$s 4500 millones y que sin lugar a dudas multiplicará el trabajo y servirá de motor para la reactivación de la construcción y del aparato productivo nacional en general; además de sumar unidades habitacionales en el mediano plazo a un mercado que no logra satisfacer la demanda”, explica, Iván Ginevra, CEO de GNV Group.

Blanqueo para la construcción, un empujón para el sector

Desde la desarrolladora líder en Puerto Madero y que lleva adelante el emprendimiento Madero Harbour, aseguraron que la repercusión se empezó a sentir ya hace un mes cuando el Congreso aprobó la ley de blanqueo. “Ya tenemos consultas, algunas muy avanzadas”, describieron.

La mirada de las inmobiliarias

Si bien las inmobiliarias celebraron el nuevo blanqueo de capitales que apunta a la construcción, remarcaron que “sería ideal ampliar aún más el universo de emprendimientos que pueden calificar para participar de la iniciativa. Faltan, asimismo, políticas del mismo tenor, pero dirigidas al público final”.

“Desde el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires hemos elevado al Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el pedido de incentivos a todo el abanico de emprendimientos y viviendas existentes en el mercado”, remarcó Marta Liotto, presidente de la institución.

Para la empresaria inmobiliaria, “resulta indispensable que se pueda avanzar en la aplicación de otros instrumentos, dirigidos a facilitar la adquisición de inmuebles usados. Este tipo de iniciativas propiciarán una enorme reactivación del mercado inmobiliario”.