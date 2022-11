El Ministerio de Economía y Energía, a través de su Dirección de Emprendedores, comunicó que el Programa Mendoza Emprende 2.0 seleccionó a 47 pymes o emprendedores tecnológicos para financiar sus iniciativas.

“Los proyectos debían contar con dos características fundamentales: ser escalables y con potencial de expansión en el mercado, ya que el objetivo de esta iniciativa es potenciar, apoyar y fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia”, explicó la directora de Emprendedores, Paula Cohen.

“Estamos muy satisfechos con la convocatoria. Recibimos 174 propuestas que fueron evaluadas y analizadas. Luego se realizó un orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluación, conformando un ranking de 47 proyectos ganadores”, añadió la funcionaria.

La iniciativa permitirá otorgar aportes no reembolsables (ANR), en pesos argentinos, de hasta US$ 15.000, a quienes desarrollaron proyectos de base tecnológica, vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, productivas de base no agropecuaria, turísticas, mineras, de servicios a la producción y otros servicios. Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres meses.

Por su parte, el titular de la cartera económica, Enrique Vaquié, agregó que “Mendoza Emprende 2.0 se presenta en línea con la necesidad de apoyar un sector que tiene, en la provincia, la mayor tasa de crecimiento de empleo tecnológico del país, que posee además salarios 60% por arriba de la media provincial. Es un sector en el que venimos haciendo foco con políticas específicas de fomento a la industria y formación de programadores. En cuatro años, la actividad creció 70%, a razón de 15% anual, una tasa de crecimiento que no posee ningún otro sector económico”.

Sobre los ganadores

Los dos proyectos con mayor puntaje en el orden de mérito de toda la Provincia de Mendoza fueron incubados por el IDR.