El Ministerio de Economía y Energía, a través de las direcciones de Emprendedores y de Innovación y Desarrollo Económico, celebró la Semana Global del Emprendimiento. El encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones de La Enoteca, permitió entregar los certificados a 18 emprendedores mendocinos que ganadores del programa Mendoza Sostenible y Sustentable.

La iniciativa se llevó a cabo en La Enoteca, con la presencia del subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; la directora de Emprendedores de Mendoza, Paula Cohen; el director de Innovación y Desarrollo Económico, Federico Morábito; la directora general de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; el coordinador del Programa Mendoza Futura, Lucas Carballo, y la directora de Desarrollo Social y Asociatividad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Lorena Meschini, entre otras personas.

Al inicio de la jornada, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cohen, quien comentó: “Este es un día de festejo para el emprendedor. En noviembre se festeja, a nivel mundial, el trabajo que vienen realizando hombres y mujeres emprendiendo. Es por ello que hemos organizado un evento que nos permitiera agasajar a quienes día a día vienen trabajando para desarrollar sus iniciativas”.

En este sentido, la funcionaria amplió: “La intención con este encuentro es que los y las emprendedoras participantes cuenten con un espacio propicio para la generación de nuevos proyectos y poner a disposición del sector una serie de herramientas especialmente adaptadas a sus necesidades”.

Al cierre, Cohen comentó que, en el marco del encuentro, se entregaron reconocimientos a emprendedores que quedaron seleccionados por el programa Mendoza Sostenible y Sustentable, iniciativa que contempló la entrega de aportes no reembolsables por hasta $700.000.

Morábito agregó: “Esto es transversal a todos los sectores productivos. El proyecto contempló que, desde el sector productivo privado, se realizara una inversión para recibir como contraparte estos aportes no reembolsables. Entre los 18 proyectos ganadores, tres son representados por cooperativas de trabajo y eso demuestra el interés que hay en el sector emprendedor de la provincia de crecer y desarrollarse”.

“Estamos muy conformes por cómo se desarrolló el programa. Esto es un proceso, un ejercicio permanente que con el tiempo va a dar muy buenos resultados para todo el ecosistema productivo. Aquí nadie se queda fuera y tanto los sectores productivos como quienes brindan algún tipo de servicio, están llamados a sumarse”, cerró Morábito.

Al cierre, Zlotolow comentó: “Algo que a nosotros nos llena de satisfacción es que, cada una de las convocatorias que estamos impulsando en pos del desarrollo y crecimiento del sector, se están aprovechando. Antes, esto no ocurría. De alguna manera es el sector emprendedor el que va marcando el camino de necesidades y somos nosotros los que tenemos el deber de encontrar las herramientas necesarias para dar respuesta a esta demanda”.

El titular de Industria y Comercio hizo un repaso de las distintas herramientas que desde la cartera económica provincial se vienen poniendo a disposición para el desarrollo del sector. El funcionario recordó los programas Enlace y Enlazados, de la dirección a Cargo de Vega Espinoza y que tienen que ver con mejorar en las capacidades de empleabilidad y la generación de más y mejor trabajo genuino.

“Con estas herramientas, la idea es que ustedes pueden ejecutar nuevos proyectos, desarrollen la matriz económica provincial y ayuden a pequeños productores para que todos sean más eficientes. También, buscamos que cada uno de los mendocinos no vean que la solución está afuera sino aquí en nuestra provincia”, remarcó Zlotolow.

La iniciativa permitió contar con la participación de Marcelo Moris, gerente regional en Telefónica Movistar, especialista en la gestión de la innovación y la creatividad como eje estratégico en las organizaciones para impulsar la transformación cultural.

Moris propuso una jornada diferente para desarrollar cómo se puede innovar e impulsar nuestra creatividad en el día a día. Enseñó a conocer la base del pensamiento creativo con dinámicas y juegos. También, contó casos de negocios donde la creatividad juega un rol fundamental para reinventarse.

Experiencias que inspiran

El encuentro permitió compartir un espacio denominado “Experiencias que inspiran”, donde emprendedores y emprendedoras de Mendoza compartieron detalles de cómo fueron desarrollando sus emprendimientos, cuáles fueron los obstáculos que debieron sortear y cuáles fueron los beneficios de emprender.

Además, los participantes compartieron consejos y recomendaciones para quienes iniciaron un emprendimiento. De este panel formaron parte Bendito Respiro, a cargo de Cecilia Flores; Pequeños Verdes, de Andrea Colasso; Panadería Keto, de Victoria Blanc, y Biosano, de Martin Benito.

Los proyectos ganadores

1. Fungus

2. Reciclarg

3. El Tomillo

4. Art-Ilugio

5. Verna Diseño Sustentable

6. Tribü Sustentable

7. Bloquera De Pie

8. Savia Cosmética Natural

9. Xinca SA.

Cooperativa de Trabajo Fortalezas de mi Tierra

Energe Energía Solar

Cooperativa de Trabajo Ayllú Ltda.

Alternativa Humus

Vinos Pedaleoz

Pura Trama

Joyería Sustentable

Pistacho Club Ecolodge

San Ignacio Estancia Andina

Anuncio de financiamiento para el sector

Desde la Dirección de Emprendedores anticiparon que se puso en marcha una segunda adjudicación en el marco del programa Mendoza Emprende 2.0. La iniciativa ya brindó financiamiento a través de aportes no reembolsables a 47 proyectos mendocinos por un total aproximado de 600.000 dólares a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá financiar 35 nuevos proyectos alcanzando un total de 82.

“En este caso concreto, nosotros hicimos una convocatoria en la que 47 proyectos resultaron ganadores. En función de la excelencia de estas iniciativas es que entendíamos que era necesario hacer un esfuerzo para poder cubrir mayor cantidad de beneficiarios que pudieran acceder a estos ANR. Lo que hicimos fue pedir un refuerzo que nos permitirá llegar casi al millón de dólares e incluir así a 35 nuevos emprendimientos”, cerró Zlotolow.

Sobre Mendoza Emprende 2.0

Mendoza Emprende 2.0 fue una herramienta destinada a emprendedores radicados en nuestra provincia cuyos proyectos fueran escalables y con potencial de expansión en el mercado.

Permitió acceder a aportes no reembolsables (ANR) en pesos argentinos, de hasta US$ 15.000, a quienes desarrollaron proyectos de base tecnológica (IT o Information Technology), vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, productivas de base no agropecuaria, turísticas, mineras, de servicios a la producción y otros servicios.