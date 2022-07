La actualidad y expectativas en el mercado inmobiliario, las zonas con mayor crecimiento, los productos más demandados y las herramientas que se necesitan son algunos de las temáticas abordadas por Carlos Spina, presidente de la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV).

-¿Cuál es el panorama nacional de los desarrollos inmobiliarios?

– Depende de qué parte del vaso miremos. En la parte medio vacía, encontramos un mercado difícil, fundamentalmente, por el deterioro del poder adquisitivo. Además, influye la falta de crédito y la ley de incentivos, que incluía el blanqueo, que si bien se aprobó en Diputados no avanzó, con lo cual no disponemos de muchas herramientas. Además, la ley de alquileres, que no se corrigió, alejó a los pocos inversores que podían comprar para rentar.

-¿Qué aspectos figuran en la parte del vaso lleno?

– Hemos recuperado la actividad pre pandemia, a nivel movimientos y puestos de trabajo. También con la alta inflación en EE.UU aparece un inversor que se da cuenta que en términos de poder adquisitivo es contraproducente quedarse con dólares.

-¿Cómo funciona el mercado?

-Relativamente bien y rápido a la salida de la pandemia. Luego se fue deteriorando con el estancamiento del dólar y el crecimiento de la inflación. Además, tuvimos un encarecimiento importante en los últimos 18 meses. Estamos más baratos que hace tres años pero más caros que hace 18 meses. La gente registra esto último y se ralentizan las operaciones.

-¿A pesar de este incremento, cuáles son los productos más solicitados?

-Durante la pandemia y en el post- pandemia más inmediato, la vedette fue el suburbano. En los emprendimientos cerrados se vendieron una gran cantidad de lotes y comenzaron a construirse casas. Esto se observó en los corredores Norte, Sur y Oeste y en urbanizaciones de grandes ciudades del interior del país. Ahora se observa un cambio porque la ciudad retomó su actividad a pleno con la vuelta a la presencialidad.

-¿Cómo se define al inversor?

-El inversor varía en función del lugar que ocupa en la pirámide. En una punta se encuentra el afectado por el aumento de la presión impositiva y otros impuestos y decide no invertir más. En la parte más baja está el complicado por el deterioro del poder adquisitivo. En la franja media, en tanto, se ubica el mayor consumidor, que se inclina por departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios.

Productos y zonas de la demanda

-¿Dónde se concentra la demanda?

-En los últimos dos meses, está empezando a aparecer un inversor que se quiere ir de los dólares de la caja de seguridad, que decide moverse para no seguir perdiendo y busca un ticket chico de entre US$ 150 y US$ 200 mil.

-¿Además del crédito faltan otros instrumentos para que se de la reactivación del mercado?

-La ley de créditos hipotecarios está pendiente en el Congreso. También es interesante que funcione el blanqueo y, por supuesto, que la macroeconomía acompañe.