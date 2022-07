Este lunes feriado 25 de julio, en la Quinta Sección de Ciudad, se estrenará el primer Open Closet de Mendoza en formato feria, en 5ta House.

Se trata de un concepto de moda circular junto a una oferta de productos y servicios marcados por la creatividad y originalidad, pero también un momento para pasarla muy bien, con música en vivo y cosas ricas para ver, hacer y comer.

Muriel Del Barco, periodista, conductora y alma máter de Open Closet, es una de las que abrirá su ropero, y explica: “Se trata de un nuevo paradigma con respecto al consumo de moda que está en contraposición con el fast fashion. La moda circular es un sistema basado en la economía circular que promueve un consumo responsable de prendas de calidad, donde se puede vender lo que ya no se utiliza y comprar usado; dos simples acciones que son claves en este nuevo modelo”.

En este Open Closet, se podrán comprar y vender prendas de alta calidad que fueron compradas pero pocas veces (o nunca) usadas. “Creemos que la vida útil de una bella prenda es muy valiosa, y puede tener más de un uso, en contraposición a la lógica del sistema ‘producir – consumir – desechar’”, agrega Muriel, al frente de la conocida agencia de comunicación Masses Press.

Pero además, otros productos y servicios caracterizados por su creatividad y originalidad, estarán presentes este 25 de julio, lo que transforma a Open Closet un evento para disfrutar de muchas maneras. Las propuestas van desde pastelería, diagnósticos capilares, asesorías de imagen, música en vivo y más.

Tal es el caso de Lorena Henriquez, mendocina licenciada en Recursos Humanos que se viralizó en los medios luego de que decidiera lanzarse por completo a su sueño: ser DJ, y con tanta pasión que son pocos los sunsets donde no hace presencia con su particular estilo. Por lo que este 25 de julio, no solo abrirá su armario, sino que contará sobre su historia y pondrá a disposición sus servicios.

La asesora de imagen y personal shopper -especialista en armado de guardarropa y looks-, Mery Montes de Oca, tendrá presencia indiscutida en este Open Closet, no solo brindando sus servicios, sino también asesorando a los presentes a la hora de querer hacerse de alguna prenda. En Open Closet, Mery va a ayudarte a armar looks y hacer compras inteligentes, teniendo en cuenta no solo la prenda que querés comprar, sino también analizando aquellas que ya tenés en tu guardarropa, siempre prestando especial atención a tus características únicas y estilo personal. Además, ese día vas a poder reservar sus Asesorías de Imagen Personal con un descuento especial.

También dirán presente Mario Lluvero y Juan Rauek, socios fundadores de Maldita, la peluquería que rompió paradigmas abriendo en plena pandemia y no para de crecer. Los chicos estarán haciendo diagnóstico capilar y peinados entre las que asistan al evento. Además, realizarán un sorteo entre quienes compren en la feria, quien obtendrá un corte, nutrición y color.

Para endulzar el momento, degustar sus delicias y darle al evento un toque especial, estará Miss Mary, la pastelería con más de 30 años de experiencia en Mendoza conocida por hacer de las fiestas y eventos algo inolvidable con la pastelería y cotillón perfecto.

Marea mostrará sus diseños impresos únicos con agendas, cuadernos, álbumes, fotolibros y demás regalos (¡y autoregalos!) totalmente personalizados.

Ketchup se sube a la premisa de que las medias no se esconden, ¡se muestran!, y nos sorprenderán con sus diseños únicos de medias y soquetes. Memes, paltas, Harry Potter, Los Simpsons, Snoopy, Kitty, frases y más. Pero además, gorritos y bufandas súper originales. Todo con la mejor calidad para estar abrigados de pies a cabeza con toda la onda de la galaxia.

5TA House está ubicada en la Calle Clark, y es un espacio que ofrece propuestas diferentes para que todos puedan encontrar su mejor versión compartiendo en comunidad.

Cuenta con un Showroom con las mejores emprendedoras locales. Tiene un espacio de Coworking equipado para que surjan grandes ideas. Organiza actividades de bienestar para desconectar de la rutina y sumar calidad de vida.

Es una casa en la que siempre pasan cosas, y cada mes lanza una agenda de eventos para disfrutar, aprender y crecer en todas las direcciones, con propuestas para todas las edades. ¡Te esperamos este lunes 25 de julio en Clark 245, de 11 a 19 hs!