Según datos de la Guía Argentina de Franquicias (GAF), un 16% de las franquicias argentinas en oferta requieren montos de inversión menores a $2.000.000 (pesos argentinos dos millones). Y dentro de ese grupo varias arrancan incluso en $45.000 (pesos argentinos cuarenta y cinco mil) o $100.000 (pesos argentinos cien mil).

Hoy en Mendoza podemos encontrar franquicias que ostentan grandes inversiones, y también las hay más modestas.

“Hay varias franquicias de baja inversión y rápido retorno en Mendoza”, asegura Nicolás Suraci, al frente de SURACI Evolución de Empresas. Y describe que “el perfil de la persona que se interesa por una franquicia de 15.000 dólares es alguien que quiere trabajar por su cuenta, creando su propio negocio. Tiene que ser un emprendedor con la capacidad de saber estar con la marca”, aconseja Suraci.

“Nuestra experiencia siendo la consultora más importante de Cuyo, nos indica que no fracasará el franquiciado que sepa que esta nueva inversión no le va a solucionar todo sin tener que trabajar. Si este no va cuando el negocio lo necesita y no le pone dedicación, los problemas pueden aparecer”, asegura Juan Manuel Contreras, encargado de Comercialización en SURACI.

A continuación, una selección de 10 franquicias económicas con su información y ficha técnica básica, de cuánto es la inversión inicial en cada caso y cuánto se tarda en recuperarla, según datos aportados por SURACI.

RESERVATY

Reservaty es una plataforma web para la gestión y reserva de turnos, y fue creada con el fin de mejorar el sistema tradicional de reserva de todo tipo de citas a partir de una solución web. El canon de ingreso es más que accesible y no requiere espacio físico, empleados, stock o gastos locativos.

Inversión Total: $150.000

Recupero de Inversión: de 12 a 18 meses

Ficha técnica completa: acá.

OMEGA SANEAMIENTOS

OMEGA es la empresa líder en el control de plagas y desinfección de Mendoza, como así también en el resto de Cuyo. Es una organización referente en el mercado gracias a sus procedimientos de calidad que garantizan la máxima efectividad en el servicio.

Inversión Total: USD 5.650 + I.V.A.

Recupero de Inversión: 6 meses.

Ficha técnica completa: acá.

QULL ACADEMY

Se trata de un Instituto de formación profesional de peluqueros, estilistas, maquilladores, barberos y manicuras, de alcance nacional e internacional orientado a “diseñadores” principiantes y avanzados.

Inversión Total: Desde USD 8.400 + I.V.A.

Recupero de Inversión: 12 meses.

Ficha técnica completa: acá.

TIJERITAS

Tijeritas es la primera cadena de peluquerías infantiles y la más grande de la Argentina. Única franquicia diseñada para brindar “un momento único y divertido” a bebés y niños, de manera que el difícil momento del corte de pelo se transforme en una experiencia agradable para padres e hijos en la cual comparten juegos y entretenimiento.

Inversión Total: USD 9.000 + I.V.A.

Recupero de Inversión: Inferior a 18 meses.

Ficha técnica completa: acá.

REPÚBLICA MILANGA

Es un emprendimiento gastronómico que comercializa productos de alta calidad enfocándose en una amplia variedad de milanesas y artículos complementarios. A su vez, cuentan con un frigorífico, desde el cual pueden asegurar la calidad del producto y el correcto abastecimiento.

Inversión Total: USD 9.650 + I.V.A.

Recupero de Inversión: 15 meses.

Ficha técnica completa: acá.

4-200 DELIVERY

Empresa líder en el envío de comida a domicilio en el mercado de Mendoza con presencia internacional. La especialidad son pizzas, empanadas y sándwiches. 4-200 posee un alto valor marcario y una excelente relación precio – calidad.

Inversión Total: USD 9.950

Recupero de Inversión: De 12 a 15 meses.

Ficha técnica completa: acá.

FAMILIA DEL OLMO

Familia del Olmo es la tercera y cuarta generación de una tradición familiar que lleva más de 60 años en el mercado, ofreciendo principalmente pastas caseras y panificados, además de un amplio abanico de productos de rotisería, cafetería y bebidas, entre otros, en un mix en constante desarrollo.

Inversión Total: USD 10.050 + I.V.A.

Recupero de Inversión: menos a 12 meses.

Ficha técnica completa: acá.

TODO GLAMOUR

Es una perfumería mayorista y minorista que comercializa insumos de manicuría y productos de belleza con una excelente relación precio/calidad, caracterizados por una atractiva imagen del local, profesionalismo en el servicio al cliente, velocidad en la atención, accesibilidad en los precios, identidad bien definida y estilo propio.

Inversión Total: USD 10.278 + I.V.A.

Recupero de Inversión: 12 meses

Ficha técnica completa: acá.

BIG SALAD

La idea de este rentable negocio se basa en la combinación cultural de pedir comida a domicilio -tendencia creciente por nuestros tiempos-, junto con una intensiva preferencia por la alimentación saludable para una vida más sana, activa y feliz.

Inversión Total: Desde USD 10.400 + I.V.A.

Recupero de Inversión: de 15 a 18 meses.

Ficha técnica completa: acá.

ESTACIÓN CHIC

Estación Chic es una empresa que nace en la ciudad de San Juan y se caracteriza por la búsqueda de los objetos más innovadores del mercado. Es una regalería que cuenta con una gran cantidad de productos de uso cotidiano con diseños creativos, originales y de última tendencia dirigidos a un mercado amplio y diverso.

Inversión Total: USD 11.450 + I.V.A.

Recupero de Inversión: 17 meses.

Ficha técnica completa: acá.